Η Ιταλική παροικία στον ΠΑΟΚ συνεχίζεται καθώς μετά τον Βολιάκο κάτοικος Τούμπας για τη νέα σεζόν θα είναικαι ο Αλεσάντρο Μπιάνκο.

Το τέλος του μεταγραφικού παραθύρου για τον ΠΑΟΚ θα έχει έντονο άρωμα Ιταλίας, αφού μετά τον Αλεσάντρο Βολιάκο παίκτης του δικέφαλου του βορρά θα είναι όπως όλα δείχνουν ο νεαρός μέσος της Φιορεντίνα, Αλεσάντρο Μπιάνκο.

Ο ΠΑΟΚ το σαββατοκύριακο που μας πέρασε ανακοίνωσε μέσω ενός επικού βίντεο υπό τη μουσική υπόκρουση του «Νονού» τη άφιξη του Βολιάκο στη Τούμπα.

Πριν λίγη ώρα η Θεσσαλονικιώτικη ΠΑΕ με νέο βίντεο με τίτλο: «Italian job is not done yet», «Το κόλπο αλά Ιταλικά δε τελείωσε ακόμη», και πρωταγωνιστή για ακόμη μία φορά τον Βολιάκο, teasαρε τη άφιξη του Μπιάνκο.

Δείτε εδώ το βίντεο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

The Italian Job 🇮🇹 is not done yet!



Stay tuned... #PAOK #OurWay #transfers pic.twitter.com/LS0iKowdIg

— PAOK FC (@PAOK_FC) September 1, 2025