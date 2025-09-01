Ταμπόρδα: «Ο Παναθηναϊκός έχει καλούς παίκτες και με αυτούς θα διεκδικήσουμε το Europa League και το πρωτάθλημα» (vid)

Ο Βισέντε Ταμπόρδα μιλώντας κατά την άφιξή του στην Ελλάδα έπλεξε το εγκώμιο των συμπαικτών του και ανέφερε πως με αυτούς οι «πράσινοι» θα διεκδικήσουν το Europa League και το πρωτάθλημα.

Πολύ ψηλά έβαλε τον πήχη ο Βισέντε Ταμπόρδα στις πρώτες του δηλώσεις μόλις έφτασε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός ανέφερε πως με τους συμπαίκτες του μπορούν να διεκδικήσουν το Europa League και το πρωτάθλημα.

Αναλυτικά ο 24χρονος ποδοσφαιριστής που θα περάσει τα απαραίτητα ιατρικά την Δευτέρα και θα υπογράψει το τετραετές συμβόλαιό του και θα ανακοινωθεί, ανέφερε τα εξής: «Καλησπέρα σε όλους. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ κι ελπίζω η καινούργια σεζόν να μας φέρει καλά αποτελέσματα. Έχω δει αγώνες του Παναθηναϊκού, έχουμε καλούς παίκτες και πιστεύω με τους παίκτες αυτούς θα διεκδικήσουμε τόσο το Europa League όσο και το πρωτάθλημα».

Για το εάν έχει μιλήσει με τον Ρουί Βιτόρια: «Δεν είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον προπονητή. Μίλησα όμως με τον τεχνικό διευθυντή κι αναμένω να μιλήσω και με τον κ. Βιτόρια. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ κι αυτή είναι μία όμορφη πρόκληση για εμένα».

Για το τι ήταν αυτό που τον έπεισε να έρθει στον Παναθηναϊκό: «Είναι μεγάλη ομάδα ο Παναθηναϊκός κι αυτό αποτέλεσε ένα έναυσμα για να έρθω. Επίσης έχει εξαιρετικούς φιλάθλους και συμμετέχει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θα πω πως οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού με έκαναν να αισθανθώ σαν να είμαι στην Αργεντινή, γιατί τους είδα να είναι πολύ παθιασμένοι».