Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος πανηγύρισε έντονα την κεφαλιά του Πιερό που έδωσε το προβάδισμα και τη νίκη στην ΑΕΚ επί του Αστέρα Τρίπολης.

Με μεγάλη αγωνία παρακολούθησε ακόμα μια αναμέτρηση της ΑΕΚ από τη σουίτα του στην OPAP Arena ο Μάριος Ηλιόπουλος, με τον ιδιοκτήτη της Ένωσης να δίνει το «παρών» όπως πάντα στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας στο ματς με τον Αστέρα Τρίπολης.

Ο Ηλιόπουλος πανηγύρισε έντονα το γκολ του Πιερό που έδωσε το προβάδισμα στην ΑΕΚ στο 38' και τελικά και τη νίκη, ενώ στο τέλος κατέβηκε για ακόμα μια φορά στη φυσούνα και έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες και στον Νίκολιτς.