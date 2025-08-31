ΑΕΚ - Αστέρας Τρίπολης: Ο πανηγυρισμός του Ηλιόπουλου στη σουίτα στο γκολ του Πιερό
Με μεγάλη αγωνία παρακολούθησε ακόμα μια αναμέτρηση της ΑΕΚ από τη σουίτα του στην OPAP Arena ο Μάριος Ηλιόπουλος, με τον ιδιοκτήτη της Ένωσης να δίνει το «παρών» όπως πάντα στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας στο ματς με τον Αστέρα Τρίπολης.
Ο Ηλιόπουλος πανηγύρισε έντονα το γκολ του Πιερό που έδωσε το προβάδισμα στην ΑΕΚ στο 38' και τελικά και τη νίκη, ενώ στο τέλος κατέβηκε για ακόμα μια φορά στη φυσούνα και έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες και στον Νίκολιτς.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.