Ο Βισέντε Ταμπόρδα προσγειώθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος» λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής για να κλείσει και τα διαδικαστικά θέματα της μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό.

Στην Αθήνα βρίσκεται πλέον ο Βισέντε Ταμπόρδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, το όνομα του οποίου είχατε πληροφορηθεί πρώτοι από το Gazzeta.

Ο Αργεντινός επιθετικός μέσος ολοκλήρωσε το μακρινό του ταξίδι από την Αργεντινή, έχοντας και μία ανταπόκριση στην Γαλλία απ' όπου τελικά και ήρθε, το οποίο είχε ξεκινήσει από το απόγευμα του Σαββάτου (30/08).

Οι «πράσινοι» κατόρθωσαν να σφραγίσουν την συμφωνία με την Μπόκα Τζούνιορς πληρώνοντας ένα ποσό που έφτασε τα 5 εκατ. δολάρια για το 80% των δικαιωμάτων του, με την αργεντίνικη ομάδα να διατηρεί το υπόλοιπο 20%. Η Πλατένσε, η οποία είχε τον παίκτη δανεικό μέχρι τον προσεχή Δεκέμβριο, θα καρπωθεί κι εκείνη κάποια χρήματα για το deal, επειδή συναίνεσε να διακοπεί πρόωρα ο δανεισμός.

Ο Βισέντε Ταμπόρδα θα πάει τώρα στο ξενοδοχείο του για να ξεκουραστεί και την Δευτέρα (01/09) θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις κι αν όλα πάνε καλά, θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, το οποίο θα έχει πιθανότατα τετραετή διάρκεια.

H πτήση του έφτασε με καθυστέρηση και κατά τη διάρκεια της... αναμονής από τους εκπροσώπους του Τύπου, πέρασαν μπροστά από τις κάμερες ο Νίκος Λυμπερόπουλος (που χαιρέτησε τους εκπροσώπους του Τύπου) και ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΟΦΗ, Δημήτρης Μπούσης.