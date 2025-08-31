Παντελίδης: «Πρέπει να είσαι πιο πειστικός για να πάρεις αποτέλεσμα στην έδρα της ΑΕΚ»

Οι δηλώσεις του Σάββα Παντελίδη στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ήττα του Αστέρα Τρίπολης από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια με 1-0.

Ο Αστέρας ΑΚΤΟR μετά το ματς με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο ήταν άκρως ανταγωνιστικός και ενάντια στην ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, όμως ηττήθηκε ξανά, όντας στο μηδέν έπειτα από δυο αγωνιστικές.

Ο τεχνικός των Αρκάδων, Σάββας Παντελίδης, μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το ματς και στάθηκε στην προσπάθεια των παικτών του και σε αυτά που πρέπει να τελειοποιήσει η ομάδα του.

Οι δηλώσεις του Σάββα Παντελίδη

«Μας χαλάει που χάσαμε τρεις βαθμούς. Έπρεπε στο τελευταίο κομμάτι να γίνουμε πιο επιθετικοί, πειστικοί για να πάρεις ένα αποτέλεσμα σε μια τέτοια έδρα όπως είναι της ΑΕΚ.

Έχει καλά χτυπήματα και 3 παιδιά που είναι πολύ δύσκολο να τα αντιμετωπίσεις, το είχαμε επισημάνει αλλά το παιχνίδι είναι λίγο διαφορετικό, θα συμβεί και αυτό. Τα παιδιά έκαναν μια καλή προσπάθεια, αλλά πρέπει να τελειοποιήσουμε κάποια πράγματα, κυρίως στο αμυντικό κομμάτι».