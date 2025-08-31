Ταρέμι: «Διέκοψα στο zoom τους ανθρώπους της ομάδας και τους είπα 'δεν χρειάζεται να μου εξηγήσετε τίποτα, ξέρω τι είναι ο Ολυμπιακός»

Τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Ολυμπιακού έκανε ο Μέχντι Ταρέμι με τον Ιρανό επιθετικό να λέει μεταξύ άλλων πως διέκοψε τους «ερυθρόλευκους» στο zoom λέγοντας πως ξέρει τι είναι Ολυμπιακός.

Με κάθε επισημότητα ο Ολυμπιακός προχώρησε σε ακόμα μία μεταγραφή ανακοινώνοντας την απόκτηση του Μέχντι Ταρέμι. Ο Ιρανός επιθετικός έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις αποθεώνοντας μεταξύ άλλων και τον κόσμο των «ερυθρολεύκων».

Αναλυτικά ο Ταρέμι ανέφερε τα εξής: «Πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σε αυτόν εδώ τον μεγάλο σύλλογο. Ξέρω καλά την ομάδα από το παρελθόν. Είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος και γι' αυτό είμαι εδώ. Το Champions League είναι μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις του κόσμου και όλοι θέλουν να παίξουν σε αυτή. Για κάθε ποδοσφαιριστή είναι όνειρο να παίξει σε αυτή. Είμαστε ο Ολυμπιακός, ένας μεγάλος σύλλογος και θα παλέψουμε γι' αυτά τα παιχνίδια του Champions League. Μπορούμε να κάνουμε τους φιλάθλους μας ευτυχισμένους, θα παλέψουμε γι' αυτούς. Είναι μεγάλη μου χαρά. Γνωρίζω πολλά για τους οπαδούς του Ολυμπιακού και έχω να σας πω μια ιστορία γι' αυτό.

Όταν με κάλεσαν από τον Ολυμπιακό, είχα μαζί τους μια κλήση zoom, στην οποία προσπάθησαν να μου εξηγήσουν πράγματα για τον Ολυμπιακό. Τότε τους διέκοψα και τους είπα ότι δεν χρειάζεται να μου εξηγήσουν τίποτα, διότι ξέρω πολλά για τον Ολυμπιακό. Ξέρω ποιος έπαιζε για τον Ολυμπιακό και ποιοι είναι οι οπαδοί του. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένας μεγάλος σύλλογος. Ήρθα λοιπόν εδώ για να βοηθήσω απλώς την ομάδα. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να κάνω ευτυχισμένους τους οπαδούς και θα παλέψω γι' αυτούς μέσα και έξω από το γήπεδο. Αυτός είναι ο στόχος μου. Όπου και αν έχω βρεθεί, παίζω πάντα για την νίκη. Οι ομάδες στις οποίες αγωνίστηκα ήταν οι καλύτερες στη χώρα τους. Γνωρίζω για την πίεση που υπάρχει από τους φιλάθλους. Πρέπει πάντα να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό κατά τη διάρκεια της σεζόν, γιατί οι οπαδοί έχουν προσδοκίες και περιμένουν από έναν επιθετικό να σκοράρει, να δίνει ασίστ και να κερδίζει τα παιχνίδια. Είμαι, λοιπόν, εδώ για να προσπαθήσω γι' αυτούς και να τους κάνω ευτυχισμένους».