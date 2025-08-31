Τεράστια ευκαιρία έχασε η ΑΕΚ για να ανοίξει το σκορ στο ματς με τον Αστέρα Τρίπολης, με τον Κοϊτά στο 24' να κάνει το σουτ από κοντά και τον Καστάνιο να διώχνει πάνω στην γραμμή.

Η ΑΕΚ ήταν η ομάδα που βρέθηκε μια ανάσα από το γκολ στο ματς με τον Αστέρα Τρίπολης, με τους γηπεδούχους να χάνουν στο 24' μεγάλη ευκαιρία. Συγκεκριμένα Ο Πινέδα έβγαλε υπέροχη κάθετη μπαλιά στον στον Ελίασον, αυτός πάσαρε στον αμαρκάριστο Κοϊτά που έκανε το σουτ αλλά ο Καστάνιο έδιωξε πάνω στην γραμμή σώζοντας την ομάδα του από βέβαιη παραβίαση.