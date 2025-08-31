Μπρέγκου: «Ανυπομονούμε να επιστρέψουμε στην Λεωφόρο με νίκη, ήταν όνειρό μου να παίξω στον Παναθηναϊκό»

Ο Αντριάνο Μπρέγκου ανέφερε πως το όνειρό του να παίξει στον Παναθηναϊκό γίνεται πραγματικότητα, ενώ επισήμανε πως όλοι στο «τριφύλλι» θέλουν να συνδυάσουν με νίκη την επιστροφή της ομάδας στην Λεωφόρο.

Ένα από τα ονόματα που ξεχώρισε από το καλοκαίρι στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού ήταν ο Αντριάνο Μπρέγκου. Ο νεαρός μέσος που αρχίζει να κερδίζει την εμπιστοσύνη του Ρουί Βιτόρια, μίλησε για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος κόντρα στον Λεβαδειακό λέγοντας πως όλοι στο «τριφύλλι» θέλουν να συνδυάσουν με νίκη την επιστροφή της ομάδας στην Λεωφόρο.

Όσον αφορά τον ίδιο είπε πως το όνειρό του να αγωνιστεί στην πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού γίνεται πραγματικότητα. Αναλυτικά ο Μπρέγκου μιλώντας στο MatchDay Mag της αναμέτρησης με τον Λεβαδειακό ανέφερε τα εξής:

Έπειτα από έξι ευρωπαϊκές αναμετρήσεις έφτασε η ώρα για την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στο Πρωτάθλημα. Ανυπομονείτε για την έναρξη;

«Το περιμένουμε πώς και πώς! Θέλουμε να ξεκινήσει καλά το Πρωτάθλημα, άρα με νίκη. Παίζουμε εντός έδρας, γεγονός που είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Επιστρέφουμε στη Λεωφόρο και θέλουμε να το συνδυάσουμε με νίκη. Ανυπομονούμε!».

Η ομάδα προέρχεται από ένα απαιτητικό εκτός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Σάμσουνσπορ και είναι φυσιολογικό να υπάρχει κόπωση. Απ’ την άλλη πλευρά όμως, έχετε ήδη στα πόδια σας έξι επίσημες αναμετρήσεις. Ο αγωνιστικός ρυθμός που έχει η ομάδα εξισορροπεί το ζήτημα της κόπωσης;

«Ξεκάθαρα! Σίγουρα η κούραση θα υπάρχει, αλλά υπάρχουν και αρκετοί παίκτες στην ομάδα. Υπάρχει βάθος στο ρόστερ, εφόσον αποφασίσει ο προπονητής να κάνει αλλαγές. Παράλληλα, ακόμα κι αν υπάρχει η κούραση, οι παίκτες που έπαιξαν την Πέμπτη έχουν αγωνιστικό ρυθμό, κι αυτό είναι θετικό. Γενικότερα η ομάδα έχει αποκτήσει αγωνιστικό ρυθμό».

Υπάρχει το άγχος και η πίεση της πρεμιέρας ή έχει ξεπεραστεί λόγω των επίσημων ματς που ήδη έχει δώσει η ομάδα;

«Θεωρώ πως δεν υπάρχει πίεση. Έχουμε δώσει έξι επίσημα παιχνίδια και τώρα αρχίζει για εμάς και το Πρωτάθλημα, αφού δεν αγωνιστήκαμε την πρώτη αγωνιστική όπως οι υπόλοιπες ομάδες. Απ’ την πλευρά μας, θα κάνουμε τα πάντα για τη νίκη. Νιώθουμε καλά και είμαστε αισιόδοξοι».

Η παράδοση δείχνει ότι η μετάβαση απ’ τα ευρωπαϊκά παιχνίδια στο ελληνικό Πρωτάθλημα κρύβει παγίδες. Ποια είναι η νοοτροπία που πρέπει να έχετε στο ματς με τον Λεβαδειακό;

«Σίγουρα θα είναι διαφορετικό ματς συγκριτικά με τα προηγούμενα που έχουμε δώσει στην Ευρώπη. Η νοοτροπία μας όμως πρέπει να είναι ίδια. Δηλαδή να είμαστε σοβαροί από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό ό,τι κι αν συμβαίνει μέσα στο ματς. Γενικότερα έτσι πρέπει να πορευτούμε. Να βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Και ανεξάρτητα απ’ τον αντίπαλο, πρέπει να έχουμε την ίδια νοοτροπία, την ίδια σοβαρότητα και την ίδια προσήλωση για να φτάσουμε στη νίκη».

Ο Λεβαδειακός ξεκίνησε με νίκη το εφετινό Πρωτάθλημα δείχνοντας, όπως και πέρυσι, ότι διαθέτει ένα καλό και επικίνδυνο σύνολο. Υπάρχει στο μυαλό σας το περυσινό παιχνίδι των δύο ομάδων -και πάλι στο ξεκίνημα του Πρωταθλήματος- που κρίθηκε με ένα γκολ στις καθυστερήσεις;

«Σίγουρα υπάρχει! Πρέπει λοιπόν εξαρχής να έχουμε στο μυαλό μας ότι κανένα ματς δεν είναι εύκολο».

Η Ευρώπη έχει παραδοσιακά μεγάλη σημασία για τον Παναθηναϊκό αλλά πάντοτε υπάρχει και ο κεντρικός στόχος στόχος του Πρωταθλήματος. Ζώντας καθημερινά την ομάδα, νιώθεις ότι ο εφετινός Παναθηναϊκός μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στη Super League;

«Σίγουρα! Ήδη νιώθω ότι η ομάδα είναι πιο δεμένη συγκριτικά με πέρυσι και όσο περνάει ο καιρός δένεται ακόμα περισσότερο. Γενικά αισθάνομαι ότι το πλάνο της ομάδας είναι ξεκάθαρο. Υπάρχει πολύ καλή επικοινωνία και σύνδεση μεταξύ μας και θεωρώ ότι εφέτος μπορεί να είναι η χρονιά μας».

Πώς νιώθει ένα παιδί των ακαδημιών του Παναθηναϊκού που πλέον αποτελεί μέλος της πρώτης ομάδας, έχει αγωνίστει ήδη σε ευρωπαϊκά ματς και ετοιμάζεται για την πρεμιέρα του Πρωταθλήματος;

«Είμαι… υπερχαρούμένος! Ήταν το όνειρό μου. Από μικρός αυτό ονειρευόμουν ειδικά γι’ αυτή την ομάδα. Μεγάλωσα με αυτό το όνειρο! Πριν από μερικές ημέρες, που ήμασταν στη Λεωφόρο για προπόνηση, έβλεπα τα σημεία που καθόμουν ως ball boy. Και τώρα, προπονήθηκα εκεί για να παίξουμε την Κυριακή την πρεμιέρα του Πρωταθλήματος. Αυτό ήταν το όνειρό μου. Πάντα αυτό σκεφτόμουν και τώρα έφτασα στο σημείο να προπονούμαι με όλους αυτούς τους παίκτες…».

Πώς είναι λοιπόν να προπονείσαι δίπλα στον Ρενάτο Σάντσες, τον Καλάμπρια, τον Τζούριτσιτς, τον Ιωαννίδη κι όλους τους παίκτες της πρώτης ομάδας;

«Είναι όνειρο! Εντάξει, προσπαθώ να μην το σκέφτομαι τόσο… Είναι σπουδαίο όμως να είμαι μέλος της πρώτης ομάδας. Όλους τους παίκτες τους βλέπω σαν μέντορες. Τους ρωτάω και μαθαίνω πράγματα γιατί η εμπειρία τους είναι τεράστια. Ακόμα κι αν κάποιος δεν παίζει στην ίδια θέση με εμένα, έχει πράγματα να μου δώσει. Οπότε… Τι να πω. Είναι όνειρο πραγματικά!».

Πόσο σε βοήθησε στην ενσωμάτωσή σου στην ομάδα το γεγονός ότι συμμετείχες στην προετοιμασία απ’ την πρώτη μέρα; Kαι πόσο σε έχουν βοηθήσει οι συμπαίκτες σου για να νιώθεις πιο άνετα;

«Πάρα πολύ! Η αλήθεια είναι ότι έχω φύγει λίγο απ’ το ότι είμαι μικρός. Βρίσκομαι στο σημείο που νιώθω μέλος της πρώτης ομάδας. Είμαι εδώ και προπονούμαι συνέχεια. Δεν είναι όπως το προηγούμενο καλοκαίρι, που ακολούθησα το πρώτο μέρος της προετοιμασίας και μετά επέστρεψα στην Κ19. Όλοι μου συμπεριφέρονται φανταστικά. Υπάρχει πολύ καλό κλίμα μέσα στην ομάδα. Και όπως είπα και προηγουμένως, προσπαθώ απ’ όλους να μάθω κάτι: είτε στο γυμναστήριο, είτε έξω στο γήπεδο. Παίρνω συμβουλές απ’ όλους».

Στο εντός έδρας παιχνίδι με τη Σάμσουνσπορ πραγματοποίησες την πρώτη συμμετοχή σου για τη νέα σεζόν. Μπήκες σε ένα κρίσιμο σημείο και βοήθησες για τη διατήρηση της νίκης. Κι όπως διαπίστωσες ο κόσμος του Παναθηναϊκού σε υποδέχθηκε θερμά. Πώς ένιωσες;

«Η αλήθεια είναι ότι εκείνη τη στιγμή δεν καταλάβαινα και πολλά. Μπαίνοντας στο γήπεδο και μέχρι να τελείωσει το ματς, προσπάθησα να είμαι απόλυτα συγκεντρωμένος στο παιχνίδι. Όμως δεν είχα καθόλου άγχος. Νομίζω ότι με βοήθησε αρκετά το περυσινό ντεμπούτο μου αλλά ακόμα περισσότερο η εφετινή προετοιμασία και τα φιλικά που δώσαμε, γιατί πήρα αρκετά λεπτά στα πόδια μου. Μπήκα χωρίς άγχος στο παιχνίδι αλλά σίγουρα ήταν κάτι για το οποίο ανυπομονούσα. Ένιωσα αυτή την επαφή με τον κόσμο».

Μετράς ήδη την πρώτη σου επίσημη συμμετοχή στη νέα σεζόν. Ποιοι είναι οι στόχοι που έχεις θέσει;

«Αυτός ήταν σίγουρα πρώτος μου στόχος. Ήθελα να πάω καλά στην προετοιμασία και να κερδίσω την εμπιστοσύνη του προπονητή μου. Κι από εκεί και πέρα, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη του, να παίξω όποτε το αποφασίσει. Στόχος μου είναι να είμαι έτοιμος και να αντεπεξέλθω στις προσδοκίες του, όποτε μου ζητηθεί».

Πόσο σε έχει βοηθήσει ο Ρουί Βιτόρια στην ενσωμάτωσή σου στην πρώτη ομάδα και γενικότερα στην ποδοσφαιρική σου εξέλιξη;

«Είναι δάσκαλος για εμένα. Με είχε βοηθήσει πάρα πολύ. Μου μιλάει, τον ρωτάω. Είναι πάντα εκεί για εμένα».

Κάθε ποδοσφαιριστής που προέρχεται απ’ την ακαδημία του Παναθηναϊκού και αγωνίζεται με την πρώτη ομάδα, αποτελεί ένα πρότυπο για τα παιδιά που βρίσκονται στα τμήματα υποδομής. Πόσο μάλλον εσύ, που έχεις περάσει όλη την παραγωγική διαδικασία της ακαδημίας, ξεκινώντας απ’ τις Κ10-11 του Τριφυλλιού. Τι θα συμβούλευες τα παιδιά που ονειρεύονται -κάποια στιγμή- να βρεθούν στη θέση που είσαι εσύ σήμερα;

«Η συμβουλή μου είναι να δουλεύουν πολύ αλλά και να ακούν τους προπονητές τους. Υπάρχουν πολύ καλοί προπονητές στις ακαδημίες του Παναθηναϊκού που θέλουν το καλό τους. Βάσει της προσωπικής δουλειάς που θα κάνουν και του πλάνου των προπονητών, θα αναδειχθούν και τα παιδιά. Δεν πρέπει να αφήνουν μέρα να περνάει χωρίς δουλειά για να κερδίζουν όσο το δυνατόν περισσότερα μπορούν καθημερινά. Στην προπόνηση, στους αγώνες, στο γυμναστήριο, στην αποκατάσταση, στη διατροφή. Πρέπει να επενδύσουν στον εαυτό τους».

Τι σημαίνει για τον Αντριάνο ο Παναθηναϊκός;

«Παναθηναϊκός σημαίνει οικογένεια! Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, πιο πολύ χρόνο περνάω με την ομάδα παρά στο σπίτι με την οικογένειά μου. Οπότε ο Παναθηναϊκός είναι ξεκάθαρα οικογένεια. Εδώ είναι το δεύτερο μου σπίτι!».