Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta πολλά και διάφορα για τον Ολυμπιακό με αφορμή το χθεσινό παιχνίδι και τη μεταγραφική επικαιρότητα.

Μετά το παιχνίδι της πρεμιέρας του Ολυμπιακού με τον Αστέρα, όλοι είχαν πέσει, εύλογα, πάνω στον Γιαζίτσι.

Εγώ είχα σταθεί στο άρθρο μου εδώ στο Gazzetta σε έναν άλλο παίκτη, τον Ντιόγκο Νασιμέντο, με τίτλο, «πολύ γεμάτη παρουσία, με την μπάλα να καίει». Χθες το μεσημέρι μάλιστα αναφερόμενος στον αγώνα του Ολυμπιακού στο Βόλο είχα γράψει ότι δεν θα με εξέπληττε αν ο Μεντιλίμπαρ έβαζε βασικό τον Νασιμέντο αντί του Έσε…

Παρότι είχε παίξει μόλις 22 λεπτά κόντρα στην ομάδα της Τρίπολης είχα επιλέξει να «πέσω» πάνω στον βραχύσωμο Πορτογάλο πολύ απλά γιατί με είχε εντυπωσιάσει με τα όσα έδωσε στον Ολυμπιακό μέσα σε τόσο λίγο χρόνο. Και δεν είχα και πολλές αμφιβολίες για το αν ο προπονητής τον ξεκινούσε στην αρχική ενδεκάδα στο Πανθεσσαλικό. Ήταν το λογικό με βάση τόσο τη δική του εικόνα στο πρώτο παιχνίδι, όσο και εκείνης του Έσε.

Το περίμενα δε με μεγάλο ενδιαφέρον, για να δούμε τι θα έκανε πια με άλλες συνθήκες, και άλλες ευθύνες, ως βασικός ο Νασιμέντο κι όχι ως αλλαγή. Κι αυτό που είδαμε χθες στο Βόλο ήταν ακόμη καλύτερο. Ένα οκτάρι που πολύ απλά ήταν παντού στο γήπεδο! Μπορεί να μην τα έκανε όλα τέλεια, αλλά ήταν παντού.

Τον έβλεπες να μαρκάρει και να κλέβει, να πατάει περιοχή, να κάνει ίσως το καλύτερο μακρινό σουτ της ομάδας (το φαρμακερό που έβγαλε ο Σιαμπάνης), να συνεργάζεται μια χαρά με τους Τσικίνιο και Ζέλσον και πάνω απ΄ όλα να μοιράζει συνεχώς την μπάλα δεξιά, αριστερά, ενίοτε και κάθετα. Να παίζει με τη μία, να παίρνει φάουλ, να κερδίζει κεφαλιές, να βγάζει έξυπνες πάσες, να παίζει ανάμεσα στις γραμμές, να γυρίζει και να παίρνει την μπάλα από τον Τζολάκη. Να τρέχει 89 λεπτά ασταμάτητα και να βγάζει και χαρακτήρα-θυμηθείτε τη φάση που έδωσε μία κακή πάσα κι αμέσως έσπευσε κι ένα δυναμικό τάκλιν, την ξανακέρδισε, σηκώθηκε και ξεκίνησε επίθεση με καλή πάσα.

Είχε και τις κακές στιγμές του ο Νασιμέντο. Δεν του πέρασαν κάποιες πάσες μπροστά, είχε μία κακή ιδέα να παίξει με τα τακουνάκι κι ο Βόλος βγήκε στην αντεπίθεση και δεν ήταν τόσο αποτελεσματικός τις φορές που πάτησε περιοχή. Αλλά η γενική εικόνα του ήταν θετική. Σίγουρα πρέπει να τον δούμε και σε παιχνίδια με πιο δυνατούς αντιπάλους, ώστε να διαμορφώσουμε καλύτερη άποψη για το ταβάνι του, όμως το ξεκίνημα του αν μη τι άλλο είναι αρκετά πειστικό.

Μας μένει και το στιγμιότυπο με τον Μεντιλίμπαρ να τον έχει από κοντά και να του μιλάει συνεχώς για ένα λεπτό μετά την αλλαγή του στο 89ο λεπτό, υποδεικνύοντας του τι έπρεπε να κάνει σε μία φάση. Και έχει μια σημασία η καταγραφή του δεδομένου ότι ο Βάσκος από τις μεταγραφές του καλοκαιριού μόνο έναν, τον Νασιμέντο, έχει χρησιμοποιήσει σε επίπεδο αρχικής ενδεκάδας.

Άσχετο: Έχει, λέει, τρία πανάκριβα φορ ο Ολυμπιακός με τον Ταρέμι. Τρεις επιθετικούς εν δυνάμει βασικούς, κάτι που δύσκολα το έχουμε ξαναδεί εδώ και χρόνια. Αλήθεια είναι, όμως, υπάρχουν διάφοροι παράμετροι. Άλλοι εξόφθαλμοι, όπως η επικείμενη απουσία του Ελ Κααμπί για ένα μήνα μεσούσης της σεζόν λόγω Κόπα Άφρικα. Και άλλοι παράμετροι ακόμη πιο…μακρινοί. Όπως για παράδειγμα ότι το άλλο καλοκαίρι λήγει το συμβόλαιο του Ελ Κααμπί. Μία κατάσταση που θα είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμη από το κλαμπ, με την παρουσία του Ταρέμι. Ειδικά, βέβαια, εφόσον ο Ιρανός του «βγει» του Ολυμπιακού. Και γιατί να μην του βγει! Εδώ ο άλλος Ιρανός, ο Ανσαριφάρντ, χωρίς ανάλογες παραστάσεις και στην χειρότερη σεζόν του Ολυμπιακού, το 2017-18, ήταν πρώτος σκόρερ της ομάδας με 17 γκολ στο πρωτάθλημα.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Είχαμε χθες την ευκαιρία να δούμε και τον Στρεφέτσα στο επίσημο ντεμπούτο του στον Ολυμπιακό. Δεν το λες κι ότι έλαμψε, όμως την δουλειά του την έκανε. Η σέντρα του στη φάση του 1-0 ήταν χαμηλή και με φάλτσα, πολύ επικίνδυνη για κάθε άμυνα κι όπως ακριβώς έπρεπε εν τέλει για να την αξιοποιήσει ο Τσικίνιο. Οπότε μπαίνοντας αλλαγή στο πρώτο του παιχνίδι πιστώνεται κιόλας μία ασίστ-όπως είχε συμβεί και με τον Νασιμέντο παρεμπιπτόντως στο δικό του πρώτο παιχνίδι, με τον Αστέρα, όταν κι αυτός είχε μπει αλλαγή.

Ο Στρεφέτσα αν μη τι άλλο ήταν δραστήριος κι αρκετά κινητικός στα 30 λεπτά στα οποία έπαιξε. Δεν μπορώ να πω ότι έκανε κάτι εντυπωσιακό, όμως ήταν ζωντανός, έκλεψε, έκοψε, κέρδισε φάουλ, έβγαλε πάσα αντεπίθεσης, το πάλεψε. Όταν επιχείρησε προσωπική ενέργεια δεν του βγήκε, είχε και μία κακή πάσα, όμως προσπάθησε να βοηθήσει και είχε και μία πάσα έξυπνη προς την περιοχή, αλλά ήταν οφσάϊντ ο Πιρόλα.

Με την ασίστ στο απολύτως κρίσιμο 1-0 κέρδισε εντυπώσεις ο Βραζιλιάνος, τον οποίο έβαλε έξω αριστερά ο προπονητής κι έπαιξε με το ανάποδο πόδι. Τον περιμένουμε βέβαια καλύτερο στη συνέχεια. Απλά έχω την αίσθηση ότι κι αυτός κι ο Ζέλσον παίζουν καλύτερα από δεξιά, βολεύονται να σεντράρουν με το καλό τους πόδι, το δεξί κλπ.

Και για το τέλος ένα ιμότζι