Ο Αλεσάντρο Μπιάνκο έφτασε νωρίτερα από το αναμενόμενο στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ, περνώντας από ιατρικά και υπογράφοντας το συμβόλαιο δανεισμού του.

Ο Αλεσάντρο Μπιάνκο βρίσκεται από το πρωί της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο 22χρονος Ιταλός μέσος της Φιορεντίνα αφίχθη στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” περίπου μισή ώρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη άφιξή του, με πτήση από το Μιλάνο, όπου τον υποδέχθηκαν άνθρωποι του Δικεφάλου.

Ο Μπιάνκο αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιο δανεισμού του με τον ΠΑΟΚ, που περιλαμβάνει οψιόν αγοράς από τη Φιορεντίνα το καλοκαίρι του 2026.

Το βράδυ, ο Ιταλός χαφ θα έχει την πρώτη του γεύση από την Τούμπα. Μαζί με τον συμπατριώτη του και νέο αμυντικό του ΠΑΟΚ, Αλεσάντρο Βολιάκο, θα παρακολουθήσουν από τις εξέδρες το παιχνίδι με τον Ατρόμητο για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι δύο Ιταλοί θα έχουν έτσι την ευκαιρία να ζήσουν άμεσα την ατμόσφαιρα του γηπέδου και να γνωρίσουν τον κόσμο του ΠΑΟΚ, ο οποίος επιστρέφει στις εξέδρες μετά την πρεμιέρα με την ΑΕΛ που διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών.