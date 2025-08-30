Μεντιλίμπαρ για τους φιλάθλους που φώναζαν το όνομά του: «Ήταν για μία ακόμη φορά απίστευτοι»!

Η συνέντευξη Τύπου του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά από την εκτός έδρας νίκη του Ολυμπιακού επί του Βόλου με 0-2 με τα γκολ των Τσικίνιο και Ρέτσου.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στη συνέντευξη Τύπου όπου μίλησε μετά από τον εκτός έδρας αγώνα και τη νίκη με 0-2 επί του Βόλου για το πρωτάθλημα, αναφέρθηκε στον κόσμο της ομάδας αλλά και στην επιμονή των παικτών του στην επίθεση για να σκοράρουν.

Αναλυτικά όσα είπε ο έμπειρος τεχνικός των «ερυθρόλευκων», Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

- Ο Ολυμπιακός σκόραρε και πάλι στα τελευταία λεπτά όπως με τον Asteras Aktor, ήταν ένα παιχνίδι με τα ίδια στοιχεία;

Η αλήθεια είναι ότι έμοιαζαν τα δύο παιχνίδια και οι δύο ομάδες έπαιξαν σχετικά κλειστά, αν και ο Βόλος ήταν πιο ανοιχτός στο παιχνίδι του υπό την έννοια ότι μας απείλησε περισσότερο από τον Αστέρα. Αυτό όμως θα το βρούμε πολλές φορές στο ελληνικό πρωτάθλημα, τώρα εκμεταλλευτήκαμε τις στημένες φάσεις για να βάλουμε το γκολ, αλλά πιστεύω θα το βρούμε ξανά αυτό στο ελληνικό πρωτάθλημα.

- Πόσο χρήσιμο θεωρείτε το κενό διάστημα που έρχεται για τις Εθνικές ομάδες και τι είναι αυτό που πρέπει να ενισχύσει ο Ολυμπιακός για να «σπάει» τέτοιες άμυνες;

Η αλήθεια είναι πως χρειάζεται υπομονή για να «ανοίξεις» τις αντίπαλες άμυνες. Αυτό όμως δε χρειάζεται να μας προβληματίζει ιδιαίτερα, φυσικά θα ήταν καλύτερα να ερχόταν το γκολ νωρίτερα αλλά όταν επιμένεις θα έρθει η στιγμή που ο αντίπαλος δε θα αντέχει άλλο. Εμείς πρέπει να επιμένουμε σε κάθε παιχνίδι μας και πιστεύω ότι αν το κάνουμε αυτό θα μπορούμε συνεχώς να σκοράρουμε. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο και αυτό είναι μέρος του παιχνιδιού.

- Ένα σχόλιο για την προσαρμογή των νέων ποδοσφαιριστών της ομάδας.

Σιγά-σιγά όλοι θα προσαρμοστούν. Πέρσι είχαμε μία πολύ καλή χρονιά και αυτό οφείλεται στους ποδοσφαιριστές που έχουμε, για αυτό και δεν πρέπει να υπάρχει βιασύνη, όλοι θα πρέπει να κερδίσουν τη θέση τους μέσα από τη δουλειά. Δε χρειάζεται να υπάρχει άγχος, έχουμε πολλά παιχνίδια σε τρεις διοργανώσεις, πριν από τα Χριστούγεννα θα έχουμε να δώσουμε περισσότερα από 20 ματς και για αυτό όλοι θα προσαρμοστούν χωρίς βιασύνη και όλοι θα είναι χρήσιμοι.

- Και ένα σχόλιο που ακούσατε ξανά το όνομά σας από τον κόσμο του Ολυμπιακού;

Ήταν για μία ακόμη φορά απίστευτοι. Έχω εντυπωσιαστεί με τον αριθμό των φιλάθλων που μας ακολούθησαν, είναι η πρώτη φορά στην καριέρα μου που προπονώ μία ομάδα την οποία τόσοι πολλοί φίλαθλοι την ακολουθούν σε ένα εκτός έδρας ματς και είναι αγώνας πρωταθλήματος και όχι κάποιος τελικός. Δε μου έχει συμβεί ποτέ ξανά αυτό, για αυτό και τους ευχαριστώ για τη βοήθειά τους.