Η ΑΕΛ Novibet προηγήθηκε κόντρα στην Κηφισιά με τον Φακούντο Πέρες, όμως η ομάδα των Βορείων Προαστίων ισοφάρισε με αυτογκόλ του Νώντα Παντελάκη.

Δυο γκολ σε 12 λεπτά στη Λάρισα. Στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης της ΑΕΛ Novibet με την Κηφισιά ο Ραμίρες έπαιξε με βαθιά μπαλιά o Στάικος με το κεφάλι έβγαλε τον Πέρες σε θέση βολής και ο Αργεντινός πλάσαρε τον τερματοφύλακα από το Εκουαδόρ με 1-0. Το γκολ σε πρώτο χρόνο δε μέτρησε για οφσάιντ, όμως επικυρώθηκε μέσω VAR.

Στο 63ο λεπτό ο Χουχούμης έβγαλε τη σέντρα από τα αριστερά και ο αρχηγός των Βυσσινί, Παντελάκης, με προβολή προ του Τεττέη έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 1-1.