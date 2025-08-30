Ο Ιρανός διεθνής επιθετικός και άλλοτε πλέον παίκτης της Ίντερ θα βρίσκεται στην Αθήνα νωρίς το πρωί της Κυριακής για να κλείσει και τυπικά στον Ολυμπιακό.

Ο 33χρονος επιθετικός φτάνει το πρωί της Κυριακής (31/8) στις 08:55 για τον πειραϊκό σύλλογο. Ο έμπειρος Ιρανός διεθνής και τοπ φορ θα κλείσει με διετές συμβόλαιο συνεργασίας στον Ολυμπιακό και η Ίντερ θα εισπράξει 2 με 2.5 εκατ. ευρώ από τη μεταγραφή αυτή. Ο Ταρεμί στην καριέρα του έχει φορέσει τόσο τη φανέλα της Ίντερ όσο και αυτή της Πόρτο.