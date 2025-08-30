Ολυμπιακός, μεταγραφές: Το πρωί της Κυριακής στην Αθήνα για τους Ερυθρόλευκους ο τοπ στράικερ Ταρεμί

Ο Ιρανός διεθνής επιθετικός και άλλοτε πλέον παίκτης της Ίντερ θα βρίσκεται στην Αθήνα νωρίς το πρωί της Κυριακής για να κλείσει και τυπικά στον Ολυμπιακό.

Αντίστροφα μετράμε πλέον για την έλευση του Μεχντί Ταρεμί στην Αθήνα. Ο διεθνής Ιρανός θα φτάσει στην Ελλάδα νωρίς το πρωί της Κυριακής και λίγο πριν τις 9 για να κλείσει και τυπικά στον Ολυμπιακό.

Ο 33χρονος επιθετικός φτάνει το πρωί της Κυριακής (31/8) στις 08:55 για τον πειραϊκό σύλλογο. Ο έμπειρος Ιρανός διεθνής και τοπ φορ θα κλείσει με διετές συμβόλαιο συνεργασίας στον Ολυμπιακό και η Ίντερ θα εισπράξει 2 με 2.5 εκατ. ευρώ από τη μεταγραφή αυτή. Ο Ταρεμί στην καριέρα του έχει φορέσει τόσο τη φανέλα της Ίντερ όσο και αυτή της Πόρτο.

