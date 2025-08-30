Βόλος – Ολυμπιακός: Νέο τακουνάκι Τσικίνιο και πλασέ Ρέτσου για το 0-2
Οριστικό τέλος στον αγώνα του Πανθεσσαλικού ανάμεσα στον Βόλο και τον Ολυμπιακό έβαλε ο Ρέτσος στο 86' με τον κεντρικό αμυντικό των «ερυθρολεύκων» να σκοράρει από κοντά μετά από ασίστ με τακουνάκι του Τσικίνιο.
Τέσσερα λεπτά πριν η αναμέτρηση του Βόλου με τον Ολυμπιακό φτάσει στο 90' και οι Πειραιώτες ουσιαστικά τελείωσαν το ματς. Συγκεκριμένα στο 86' ο Τσικίνιο με νέο εξαιρετικό τακουνάκι βρήκε ωραία τον Ρέτσο, με τον κεντρικό αμυντικό της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να κάνει από κοντά το 0-2 σφραγίζοντας τη νίκη.
@Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.