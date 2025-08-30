Οριστικό τέλος στον αγώνα του Πανθεσσαλικού ανάμεσα στον Βόλο και τον Ολυμπιακό έβαλε ο Ρέτσος στο 86' με τον κεντρικό αμυντικό των «ερυθρολεύκων» να σκοράρει από κοντά μετά από ασίστ με τακουνάκι του Τσικίνιο.

Τέσσερα λεπτά πριν η αναμέτρηση του Βόλου με τον Ολυμπιακό φτάσει στο 90' και οι Πειραιώτες ουσιαστικά τελείωσαν το ματς. Συγκεκριμένα στο 86' ο Τσικίνιο με νέο εξαιρετικό τακουνάκι βρήκε ωραία τον Ρέτσο, με τον κεντρικό αμυντικό της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να κάνει από κοντά το 0-2 σφραγίζοντας τη νίκη.