Με ένα φοβερό σε εκτέλεση αλλά και σκέψη γκολ, ο Τσικίνιο άνοιξε το σκορ στο ματς του Ολυμπιακού με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Συγκεκριμένα στο 77' της αναμέτρησης ο Στρεφέτσα έβγαλε ωραία σέντρα από δεξιά και ο Πορτογάλος με ένα μαγικό τακουνάκι νίκησε τον Σιαμπάνη κάνοντας έτσι το 0-1.