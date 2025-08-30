Βόλος – Ολυμπιακός: Γκολάρα Τσικίνιο για τους Πειραιώτες (vid)
Ο Τσικίνο στο 77' με ένα φοβερό τακουνάκι έκανε το 1-0 για τον Ολυμπιακό στο ματς με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό.
Με ένα φοβερό σε εκτέλεση αλλά και σκέψη γκολ, ο Τσικίνιο άνοιξε το σκορ στο ματς του Ολυμπιακού με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Συγκεκριμένα στο 77' της αναμέτρησης ο Στρεφέτσα έβγαλε ωραία σέντρα από δεξιά και ο Πορτογάλος με ένα μαγικό τακουνάκι νίκησε τον Σιαμπάνη κάνοντας έτσι το 0-1.
@Photo credits: INTIME
