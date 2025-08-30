Ο Ολυμπιακός στο 56' κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα με τον Ελ Καμπί να περνάει και τον Σιαμπάνη, αλλά το γκολ ακυρώθηκε καθώς ο Μαροκινός επιθετικός ήταν σε θέση οφσάιντ.

Τέσσερα λεπτά πριν η αναμέτρηση του Βόλου με τον Ολυμπιακό φτάσει στην μία ώρα, οι φιλοξενούμενοι έστειλαν την μπάλα στα δίχτυα του αντιπάλους τους, αλλά το γκολ αυτό δεν μέτρησε. Συγκεκριμένα στο 56' μετά από βολέ του Τζολάκη ο Ελ Καμπί πέρασε και τον Σιαμπάνη και σκόραρε, αλλά το γκολ ακυρώθηκε με την υπόδειξε του βοηθού. Μια υπόδειξη που παρέμεινε και με την εξέταση του VAR και έτσι δεν υπήρξε τέρμα.