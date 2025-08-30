Πρεμιέρα στο πρωτάθλημα για τον Παναθηναϊκό με τους «πράσινους» να υποδέχονται τον Λεβαδειακό (22:00) στην Λεωφόρο. Στην αποστολή συμπεριλήφθηκε ο Ρενάτο Σάντσες.

Από την στιγμή που το πρώτο τους παιχνίδι κόντρα στον ΟΦΗ αναβλήθηκε λόγω σχετικού αιτήματος προκειμένου η ομάδα να είναι έτοιμη για τη ρεβάνς με Σάμσουνσπορ (όπου πήρε και την πρόκριση για την League Phase του Europa League), ο οι «πράσινοι» κάνουν ντεμπούτο στην φετινή Super League την 2η αγωνιστική.

Συγκεκριμένα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Λεβαδειακό στην Λεωφόρο (22:00), με τον Ρουί Βιτόρια να έχει όλους τους παίκτες στην διάθεσή του εκτός του Γεντβάι. Στον αντίποδα κλήθηκε για πρώτη φορά ο Ρενάτο Σάντσες, αλλά δύσκολα ο Πορτογάλος θα αγωνιστεί καθώς και όταν αποκτήθηκε είχε αναφέρει πως θα είναι έτοιμος σε περίπου δύο βδομάδες.

Αναλυτικά οι «πράσινοι» ανέφεραν τα εξής: «Με απογευματινή προπόνηση στο «Απόστολος Νικολαΐδης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον κυριακάτικο εντός έδρας αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στον Λεβαδειακό (31/8, 22:00).

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, παιχνίδι στο μισό γήπεδο, εξάσκηση στις στατικές φάσεις και τελειώματα.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Ρουί Βιτόρια ανακοίνωσε τη λίστα με τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που βρίσκονται στην αποστολή. Σε αυτή είναι οι Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Νίκας, Κυριακόπουλος, Μπρέγκου».