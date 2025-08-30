Βόλος - Ολυμπιακός: Η μεγάλη επέμβαση του Τζολάκη με το πόδι στην κεφαλιά του Μύγα
Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους στο Πανθεσσαλικό στάδιο ο Τζολάκης κράτησε ξανά το μηδέν για τον Ολυμπιακό σε κεφαλιά του Μύγα.
Ο Τζολάκης στο πρώτο μέρος απέναντι στον Βόλο όχι μόνο πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή επέμβαση σε προσπάθεια του Τζόκα, αλλά χρειάστηκε να επέμβει και στις καθυστερήσεις διατηρώντας το μηδέν στην εστία του.
Ο γκολκίπερ του Ολυμπιακού με το πόδι έβγαλε την κοντινή κεφαλιά του Μύγα, ο οποίος άγγιξε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους το προβάδισμα για τον Βόλο.
