Ο Μαρίνος Ουζουνίδης προχώρησε σε μόλις μία αλλαγή στην 11αδα του Άρη για τον αγώνα (21:00) με τον Παναιτωλικό στο «Κλ. Βικελίδης επιλέγοντας τον Μάρτιν Φρίντεκ στην αριστερή πλευρά της άμυνας.

Αυτή η αλλαγή έχει λογική υπό την έννοια ότι ο Χαμζά Μεντίλ δείχνει ότι δεν βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση εν αντιθέσει με τον Τσέχο αριστερό full back ο οποίος ήταν σταθερός και αξιόπιστος στα λεπτά συμμετοχής του στην πρεμιέρα της Stoiximan Superleague και στη νίκη επί του Βόλου. Αυτή είναι και η μοναδική αλλαγή στο αρχικό σχήμα των «κίτρινων» καθώς ο Άλβαρο Τεχέρο διατηρήθηκε στη δεξιά πλευρά όπως και οι Φαμπιάνο-Άλβαρο στο κέντρο της άμυνας, μπροστά από τον Λόβρο Μάικιτς ο οποίος θα υπερασπιστεί την εστία της ομάδας του.

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής διατηρήθηκε το τρίδυμο των Μόντσου-Ράτσιτς-Γένσεν. Ο Φινλανδός θα αγωνιστεί πίσω από τον Λορέν Μορόν ο οποίος είναι στην κορυφή της επίθεσης. Ο Κάρλες Πέρεθ είναι στη δεξιά πλευρά και ο Κλέιτον Ντιαντί στην αριστερή.