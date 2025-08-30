Κοντά στο γκολ βρέθηκε ο Βόλος στο 10' του αγώνα με τον Ολυμπιακό με τον Τζόκα να κάνει το μακρινό σουτ και τον Τζολάκη να διώχνει με υπερένταση σε κόρνερ.

Με την συμπλήρωση των πρώτων 10 λεπτών στο ματς του Βόλου με τον Ολυμπιακό και οι γηπεδούχοι βρέθηκαν πολύ κοντά στο να ανοίξουν το σκορ. Συγκεκριμένα ο Τζόκα έκανε το σουτ έξω από την περιοχή με τον Τζολάκη να διώχνει με υπερένταση κρατώντας το 0-0.