Περίπου 13.000 φίλου του Ολυμπιακού μετέτρεψαν το Πανθεσσαλικό Στάδιο σε... «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για τον αγώνα με το Βόλο.

Ο Ολυμπιακός στο πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι της σεζόν αντιμετώπισε το Βόλο, όμως ήταν σαν να παίζει στο Φάληρο! Φίλοι των Πειραιωτών έκαναν από νωρίς «απόβαση» στην πόλη της Θεσσαλίας και «έβαψαν» ερυθρόλευκο το Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Περίπου 13.000 φίλαθλοι του Ολυμπιακού φιλοξενήθηκαν από τους Βολιώτες και δημιούργησαν ατμόσφαιρα... «Γεώργιος Καραϊσκάκης».