Ουναΐ: «Ευχαριστώ τον Παναθηναϊκό και τον Βιτόρια για την πρόταση παραμονής, αλλά ο στόχος μου ήταν η La Liga»
Στην Ισπανία θα συνεχίσει την καριέρα του ο Αζεντίν Ουναΐ, καθώς υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με την Τζιρόνα, έως το καλοκαίρι του 2030. Ο διενής Μαροκινός χαφ με story του στο Instagram αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό και ευχαρίστησε τον κόσμοτης ομάδα και τον Ρουί Βιτόρια, όμως τόνισε πως εξ αρχής η επιθυμία του ήταν να παίξει στη La Liga.
O 25χρονος μέσος στη μία σεζόν που φόρεσε τα πράσινα μέτρησε 37 εμφανίσεις, με 5 γκολ και 7 ασίστ.
H ανάρτηση του Αζεντίν Ουναΐ
«Θα ήθελα πολύ ένθερμα να ευχαριστήσω τον Παναθηναϊκό για αυτή την εκπληκτική σεζόν που είχαμε μαζί. Ευχαριστώ όλο το προσωπικό, τους συμπαίκτες μου και κυρίως τους οπαδούς για την εμπιστοσύνη, την στήριξη και την καλοσύνη κατά την διάρκεια αυτής της περιπέτειας.
Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στον προπονητή για την συνεχή του εμπιστοσύνη, τις συμβουλές του και τον τρόπο του στο να βγάζει τον καλύτερο εαυτό σε όλους μας.
Ευχαριστώ επίσης τον αθλητικό διευθυντή για την στήριξή του, το όραμά του και την επιθυμία του να με βοηθήσει να εξελιχθώ μέσα από την ομάδα. Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων στην ομάδα για την προσφορά που μου έκανε για να παραμείνω, αλλά ο στόχος μου ήταν να έρθω στην La Liga και χάρις σε αυτή την εξαιρετική σεζόν, κατάφερα να υλοποιήσω το όνειρό μου.
Ο Παναθηναϊκός θα παραμείνει για πάντα ένα ορόσημο στην καριέρα μου. Ευχαριστώ για όλα. Να έχετε μία τέλεια σεζόν. Με σεβασμό και εκτίμηση».
