Η Κηφισιά θα αντιμετωπίσει την ΑΕΛ Novibet στην «AEL FC Arena» και για πρώτη φορά θα βρει απέντνι της τον προπονητή της παρθενικής ανόδου στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Μετά από τέσσερα χρόνια η Λάρισα κινείται και πάλι σε «Σουπεργλιγκάτους» ρυθμούς. Η ΑΕΛ Novibet στο πρώτο της παιχνίδι στην «AEL FC Arena» θα φιλοξενήσει την Κηφισιά (30/8, 21:30), 3,5 μήνες μετά τη συνάντηση των δυο ομάδων, στο ίδιο γήπεδο για το Super Cup της Super League 2, το οποίο πήραν οι Βυσσινί του Αλέκου Βοσνιάδη.

Μπορεί στον πάγκο της Κηφισιάς να παραμένει ο Σεμπάστιαν Λέτο, όμως οι Θεσσαλοί έχουν αλλαγή στην τεχνική τους ηγεσία, καθώς ο πολύπειρος κόουτς μετακόμισε στην Καλαμάτα και τον διαδέχτηκε ο Γιώργος Πετράκης, ο οποίος έχει ξεχωριστή «σύνδεση» με την αποψινή του αντίπαλο.

Ο 37χρονος Έλληνας τεχνικός ήταν προπονητής της Κηφισιάς στη σεζόν της ιστορικής επιτυχίας της παρθενικής ανόδου στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, το 2023.

Τότε ο Πετράκης είχε κοουτσάρει την Κηφισιά σε 28 ματς της Super League 2, με απολογισμό 20 νίκες, 6 ισοπαλίες και 2 ήττες, πανηγύρισε το πρωτάθλημα. Τότε το κλαμπ των Βορείων Προαστίων άφησε δεύτερη την Athens Kallithea, όμως ο νεαρός κόουτς αποχώρησε αμέσως μετά την ισοπαλία - ανόδου με την Καλαμάτα στο Ζηρίνειο, την προτελευταία αγωνιστική.

Έκτοτε ο Πετράκης ήταν στην Κύπρο για λογαριασμό των Δόξα Κατωκοπιάς - Ομόνοια 29ης Μαΐου και πριν λίγες εβδομάδες επέστρεψε στα μέρη μας ως προπονητής της ΑΕΛ Novibet. Όπως τα έφερε η ποδοσφαιρική μοίρα στο πρώτο του επίσημο εντός έδρας ματς στο «βυσσινί» πάγκο θα αντιμετωπίσει την ομάδα με την οποία πέτυχε το μεγαλύτερο επίτευγμα της προπονητικής του καριέρας.

Από το τρέχον ρόστερ της Κηφισιάς ο Πετράκης είχε στην ομάδα του ως βασικό τον Ανδρέα Τεττέη, ενώ είχε για ένα διάστημα και τον Μανώλη Σμπώκο πριν παραχωρηθεί δανεικός στον ΠΑΟ Ρουφ.

Στον αντίποδα παίκτης της ΑΕΛ Novibet είναι ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος, ο οποίος ήταν ο τερματοφύλακας της σεζόν της παρθενικής ανόδου της Κηφισιάς και εκ των MVP της προηγούμενης σεζόν της ομάδας των Βορείων Προαστίων στη Stoiximan Super League, γεγονός το οποίο καρπώθηκε με τη μεταγραφή - καριέρας στον Ολυμπιακό.