Η ΠΑΕ Άρης επισημοποίησε την κοινή συναινέσει λύση του συμβολαίου του Ρόμπιν Κουάισον και η σχετική ανακοίνωση δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε λέξεις!

Ο αριθμός των λέξεων που χρησιμοποίησε η ΠΑΕ Άρης στην κοινοποίηση του τέλους της συνεργασίας με τον Ρόμπιν Κουάισον είναι «αντιπροσωπευτικός» του αριθμού των αγώνων (σ. σ. 12) στους οποίους αγωνίστηκε, προφανώς και των λεπτών συμμετοχής (σ. σ. 80) στο διάστημα της παρουσίας του στην ομάδα. Ο Σουηδός επιθετικός αποκτήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβρη σε μία ηχηρή επένδυση και με σκοπό τη δημιουργία συνθηκών ανταγωνισμού στην κορυφή της επίθεσης, αλλά αυτό δεν έγινε ποτέ.

Κι έτσι από τον περασμένο Γενάρη, οι «κίτρινοι» είχαν την πρόθεση αποδέσμευσης του παίκτη. Τελικώς βρέθηκε φόρμουλα συμφωνίας τις προηγούμενες ημέρες και σήμερα (29/8) η ΠΑΕ κοινοποίησε το τέλος της συνεργασίας γράφοντας στην ανακοίνωσή της ότι… «η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει τη λύση –κοινή συναινέσει- της συνεργασίας της με τον Robin Quaison».