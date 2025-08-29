Η αποστολή της Κηφισιάς για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΛ Novibet για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League (30/8, 21:30).

Η Κηφισιά ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον αγώνα με την ΑΕΛ Novibet στην «ΑΕL FC Arena» για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League (30/8, 21:30). Το ευχάριστο νέο για τον Σεμπάστιαν Λέτο είναι η επιστροφή του Λούκας Βιγιαφάνιες, ο οποίος ξεπέρασε τη σύσπαση που είχε στο δικέφαλο.

Από εκεί και πέρα ο Αργεντινός τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεση του τους τραυματίες Ξενόπουλο (κάταγμα στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού), Λίγδα (ενοχλήσεις στο γόνατο) - Μαϊντάνα (θλάση) και τους Πολέτο, Πατήρα Ρουκουνάκη και Χριστόπουλο.

Η αποστολή της Κηφισιάς