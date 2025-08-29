Κηφισιά: Με Βιγιαφάνιες κόντρα στην ΑΕΛ Novibet
Η Κηφισιά ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον αγώνα με την ΑΕΛ Novibet στην «ΑΕL FC Arena» για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League (30/8, 21:30). Το ευχάριστο νέο για τον Σεμπάστιαν Λέτο είναι η επιστροφή του Λούκας Βιγιαφάνιες, ο οποίος ξεπέρασε τη σύσπαση που είχε στο δικέφαλο.
Από εκεί και πέρα ο Αργεντινός τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεση του τους τραυματίες Ξενόπουλο (κάταγμα στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού), Λίγδα (ενοχλήσεις στο γόνατο) - Μαϊντάνα (θλάση) και τους Πολέτο, Πατήρα Ρουκουνάκη και Χριστόπουλο.
Η αποστολή της Κηφισιάς
- Τερματοφύλακες: Ρόμπερτς, Νικοπολίδης, Ραμίρες
- Αμυντικοί: Σιμόν, Χουχούμης, Μποτία, Πέτκοφ, Ου. Σόουζα, Πόκορνι, Σμπώκος
- Μέσοι: Πόμπο, Εμπό, Βιγιαφάνιες, Ντίας, Ρουμπέν, Εσκιβέλ, Κωνσταντακόπουλος
- Επιθετικοί: Αντόνισε, Τζίμας, Τεττέη, Ζ. Σόουζα, Παντελίδης, Μάναλης, Μούσιολικ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.