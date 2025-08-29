Ανακοίνωση της Μιάλμπι για τον Μανέ: «Ο παίκτης δεν αποδέχθηκε το συμβόλαιο που του προσφέρθηκε, τον στηρίζουμε 100%»

Η σουηδική ομάδα έβγαλε και ανακοίνωση στην οποία υπάρχει η δήλωση του Γιάκομπ Λέναρντσον, αναφορικά με τη μη υλοποίηση της μεταγραφής του Μανέ.

Ειδικότερα ως προς το θέμα του Μανέ σε μία μεταγραφή που ως γνωστόν ακύρωσε ο Ολυμπιακός η Μιάλμπι αναφέρει μεταξύ άλλων:

Η Μιάλμπι μπορεί να επιβεβαιώσει για τη μεταγραφή του Αμπντουλί Μανέ σε άλλη ομάδα συζητήθηκε αλλά δεν θα γίνει διότι ο Μανέ δεν συμφώνησε με το club. Λόγω των αναφορών στα ΜΜΕ τις τελευταίες μέρες θα θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε τα εξής για την πιθανή μεταγραφή του Μανέ μέσω του σχολίου του προπονητή Γιάκομπ Λέναρντσον.

Μετά από μερικές εβδομάδες διαπραγμάτευσης και συζήτησης συμφωνήσαμε με την ομάδα που θα πήγαινε τον Γενάρη ο Μανέ. Την ίδια στιγμή ο Μανέ ήθελε να ολοκληρώσει τη συμφωνία και του δώσαμε άδεια να κάνει το ταξίδι για τα ιατρικά και να υπογράψει ως προς την προσωπική του συμφωνία μετά τον αγώνα με τη Γκάις.

Ο Μανέ ολοκλήρωσε τα ιατρικά του χωρίς καμία διαμαρτυρία. Όταν η ομάδα παρουσίασε το συμβόλαιο στον Μανέ δεν ήταν με βάση τις αξιώσεις του παίκτη και τις προηγούμενες συζητήσεις με την ομάδα και έτσι ο παίκτης απέρριψε το συμβόλαιο.

Σε μία μεταγραφή παίκτη μας είναι το πιο σημαντικό και η Μιάλμπι και ο παίκτης να είναι ικανοποιημένοι με τις συνθήκες. Σε αυτήν την περίπτωση ο παίκτης δεν ήταν και η Μιάλμπι τον στηρίζει 100% (την απόφασή του) και θα δώσει στον Μανέ τις συνθήκες για να συνεχίζει να βελτιώνει την προοπτική του και να εξελίσσεται για το μέλλον.