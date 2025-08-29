Η αποστολή της ΑΕΛ Novibet για την εντός έδρας αναμέτρηση με την Κηφισιά στο «AEL FC Arena» (29/8, 21:30).

Η ΑΕΛ Novibet ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της σεζόν της επιστροφής στη Stoiximan Super League, ύστερα από τέσσερα χρόνια, με αντίπαλο την Κηφισιά στο «AEL FC Arena» (29/8, 21:30).

Ο Γιώργος Πετράκης δεν υπολογίζει στους τραυματίες Φεριγκρά - Κοσονού. Από εκεί και πέρα ο Γιάννης Πασάς είναι εκτός αποστολής καθώς αντιμετωπίζει ένα σοβαρό οικογενειακό θέμα υγείας.

Η αποστολή της ΑΕΛ Novibet

Μελίσσας, Βενετικίδης, Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Δεληγιαννίδης, Παπαγεωργίου, Κοβάτσεβιτς, Μπαγκαλιάννης, Παντελάκης, Τσάκλα, Γκρόζος, Βαρσάμης, Σουρλής, Στάικος, Ατανάσοφ, Αντράντα, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Σανγκάλ, Τούπτα, Μούργος, Φαϊζάλ, Γιούσης και Γκαράτε.