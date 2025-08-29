Παναθηναϊκός, μεταγραφές: Η Μάλμε συζητά για τον Γερεμέγεφ αλλά υπάρχουν δεδομένες δυσκολίες

Με βάση σουηδικά ρεπορτάζ η Μάλμε θέλει και συζητά την απόκτηση του επιθετικού του Παναθηναϊκού αλλά σε αυτή τη φάση δείχνει δύσκολο το να προχωρήσει κάτι.

Η Μάλμε είναι η ομάδα που επιζητά την επιστροφή του Γερεμέγεφ στη Σουηδία και συζητά σε αυτό το πλαίσιο σύμφωνα με τις σουηδικές πηγές. Πάντως, η μεταγραφή του Γερεμέγεφ στη Μάλμε φαίνεται πως έχει δυσκολίες ως προς το να γίνει καθώς όπως αναφέρεται ο Παναθηναϊκός έχει μείνει με έναν επιθετικό, έπειτα και από την πώληση του Φώτη Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ Λισσαβώνας. Επίσης διαρρέεται πως ο ίδιος ο φορ είναι διστακτικός στο να γυρίσει στη χώρα του για να παίξει ποδόσφαιρο.

