Παναθηναϊκός, μεταγραφές: Η Μάλμε συζητά για τον Γερεμέγεφ αλλά υπάρχουν δεδομένες δυσκολίες
Η Μάλμε είναι η ομάδα που επιζητά την επιστροφή του Γερεμέγεφ στη Σουηδία και συζητά σε αυτό το πλαίσιο σύμφωνα με τις σουηδικές πηγές. Πάντως, η μεταγραφή του Γερεμέγεφ στη Μάλμε φαίνεται πως έχει δυσκολίες ως προς το να γίνει καθώς όπως αναφέρεται ο Παναθηναϊκός έχει μείνει με έναν επιθετικό, έπειτα και από την πώληση του Φώτη Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ Λισσαβώνας. Επίσης διαρρέεται πως ο ίδιος ο φορ είναι διστακτικός στο να γυρίσει στη χώρα του για να παίξει ποδόσφαιρο.
