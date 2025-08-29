Ουζουνίδης: «Έχουμε ενέργεια, χρειαζόμαστε και διάρκεια»

Ο Άρης υποδέχεται (30/, 21:00) τον Παναιτωλικό στο «Κλ. Βικελίδης» στη 2η αγωνιστική του Πρωταθλήματος και ο Μαρίνος Ουζουνίδης περιμένει από την ομάδα του να αυξήσει το διάστημα καλής απόδοσης παρουσιάζοντας βελτίωση και στον τομέα της αμυντικής μετάβασης.

Πρόκειται για δύο τομείς στους οποίους είχε αναφερθεί ο έμπειρος τεχνικός και μετά τη νίκη επί του Βόλου. Μιλώντας στα κανάλια Novasports, ο 56χρονος τεχνικός εκτίμησε ότι… «η ομάδα μας είναι καλή και βελτιώνεται συνέχεια. Ξέρω πολύ καλά ότι όταν μια ομάδα είναι σε ένα τέτοιο στάδιο χτισίματος, μπορεί να έχει τα πάνω και τα κάτω της. Σίγουρα βοήθησε ψυχολογικά τους παίκτες αυτή η νίκη με τον Βόλο και οι τρεις βαθμοί που πήραμε. Τα παιδιά είχαν καλύτερη διάθεση μετά από αυτή τη νίκη κι αυτό ήταν εμφανές. Ήταν κι αυτοί πολύ στεναχωρημένοι και απογοητευμένοι από τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό. Αυτός ο αποκλεισμός, όμως, ανήκει στο παρελθόν κι εκεί πρέπει να μείνει. Το πρωτάθλημα είναι μια καινούργια διοργάνωση».

Εκεί αναφέρθηκε στην αναγκαία αύξηση των καλών διαστημάτων. «Από τον αγώνα με τον Βόλο κρατάω την ενέργεια που είχαμε στα πρώτα λεπτά του αγώνα. Αυτό είναι ένα στοιχείο, που πρέπει να το μεγαλώσουμε σε διάρκεια. Πρέπει να αυξήσουμε την πίεση στον αντίπαλο στο δικό του μισό γήπεδο, ώστε να τον αναγκάσουμε σε λάθη. Αυτά είναι στοιχεία που θέλουμε να έχουμε. Από εκεί και πέρα, όμως, και ο αντίπαλος περιμένω ότι θα αλλάζει το στιλ παιχνιδιού του, όπως έκανε κι ο Βόλος. Εμείς προετοιμαζόμαστε γι’ αυτό», είπε και στάθηκε στον Παναιτωλικό.

«Περιμένω τον Παναιτωλικό (να παρουσιαστεί) πολύ διαφορετικός από την πρεμιέρα. Έχει έναν έμπειρο προπονητή, ο οποίος είμαι σίγουρος ότι θα διορθώσει κάποια λάθη που είδε. Οπότε, εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Άλλωστε, όλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος είναι δύσκολα. Ένα παιχνίδι μπορείς να το κάνεις εύκολο μόνο αν έχεις καλή παρουσία και διάρκεια στην αναμέτρηση. Αυτό μάς έλειψε στο προηγούμενο ματς, στο οποίο είχαμε κάποια καλά διαστήματα, αλλά είχαμε και κάποια άλλα, όπου δεν ήμασταν το ίδιο καλοί. Δεχτήκαμε κάποιες επικίνδυνες επιθέσεις από τον αντίπαλο, που θα μπορούσε να μας είχαν κοστίσει. Αυτό, λοιπόν, που είναι σημαντικό για μένα, είναι να μεγαλώσουμε την καλή διάρκεια του παιχνιδιού μας».