ΑΕΛ Novibet: Άγνωστοι βανδάλισαν το αυτοκίνητο του Μουτίνιο
Η ΑΕΛ Novibet μέσω ανακοίνωσης στο επίσημο σαιτ της, καταδικάζει την επίθεση που δέχτηκε ο ποδοσφαιριστής της Τιερί Μουτίνιο, το αυτοκίνητο του οποίου βανδαλίστηκε.
Η ομάδα της Λάρισας φυσικά είναι στο πλεύρο του ποδοσφαιριστή.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet καταδικάζει με τον πλέον απερίφραστο τρόπο την επίθεση και τον βανδαλισμό που υπέστη το αυτοκίνητο του ποδοσφαιριστή της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet, Τιερί Μουτίνιο.
Η διοίκηση της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet συμπαρίσταται στον ποδοσφαιριστή και την οικογένειά του και είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεσή του.»
