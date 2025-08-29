ΑΕΛ Novibet: Άγνωστοι βανδάλισαν το αυτοκίνητο του Μουτίνιο

Η ΑΕΛ Novibet καταδικάζει την επίθεση που δέχτηκε ο ποδοσφαιριστής των Λαρισαίων Τιερί Μουτίνιο, καθώς άγνωστοι βανδάλισαν το αυτοκίνητό του.

Η ΑΕΛ Novibet μέσω ανακοίνωσης στο επίσημο σαιτ της, καταδικάζει την επίθεση που δέχτηκε ο ποδοσφαιριστής της Τιερί Μουτίνιο, το αυτοκίνητο του οποίου βανδαλίστηκε.

Η ομάδα της Λάρισας φυσικά είναι στο πλεύρο του ποδοσφαιριστή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet καταδικάζει με τον πλέον απερίφραστο τρόπο την επίθεση και τον βανδαλισμό που υπέστη το αυτοκίνητο του ποδοσφαιριστή της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet, Τιερί Μουτίνιο.

Η διοίκηση της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet συμπαρίσταται στον ποδοσφαιριστή και την οικογένειά του και είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεσή του.»