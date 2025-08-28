Ταρεμί: Βρίσκεται στο Ντουσαμπέ του Τατζικιστάν για το παιχνίδι του Ιράν με το Αφγανιστάν
Ο δημοσιογράφος Χατάμ Σιραλιζαντέχ ανέβασε φωτογραφία από την άφιξη του έμπειρου φορ της Ίντερ στην πρωτεύουσα του Τατζικιστάν. Ο Ταρεμί - για τον οποίο οι τελευταίες πληροφορίες από την Ιταλία ανέφεραν πως ο Ολυμπιακός τα έχει βρει με την Ίντερ και αναμένεται η απόφαση του ίδιου και ενώ τον έχουν συνδέσει από το εξωτερικό και με τον Παναθηναϊκό - μετέβη εκεί (στο Ντουσαμπέ) για τις ανάγκες του αγώνα με το Αφγανιστάν στο περιθώριο του θεσμού του CAFA 2025 (είναι η ασιατική Ομοσπονδία). Μετά το Αφγανιστάν το Ιράν έχει παιχνίδι εντός έδρας με την Ινδία την 1η Σεπτεμβρίου.
