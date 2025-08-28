Με ανάρτησή του social media, ο Σέρχι Κανός, ο μεταγραφικός στόχος του Άρη και άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού, ξέσπασε για όσα άσχημα ακούγονται για τον ίδιο στην Ισπανία και τη Βαλένθια.

Στο μεταγραφικό «μάτι» του Άρη βρίσκεται ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, Σέρχι Κάνος. Ο Ισπανός εξτρέμ που είχε περάσει από τη χώρα μας για λογαριασμό των Πειραιωτών τη σεζόν 2022/2023, βρίσκεται στο επίκεντρο και για έναν άλλο λόγο.

Ο οποίος αφορά την απόδοσή του στη Βαλένθια του Κάρλος Κορμπεράν και τα όσα... άσχημα ακούγονται όσον αφορά τη συμπεριφορά του στα αποδυτήρια. Ο ίδιος ο Κανός, με πρόσφατη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ξέσπασε και υπογράμμισε ότι δεν επιτρέπει την διάδοση ψεμάτων εις βάρους του ονόματός του.

«Η πορεία μου στη Βαλένθια δεν είναι αυτή που όλοι περιμέναμε -όπως και εμένα- αλλά νομίζει ότι φτάνει πια με τα ψέματα! Ποτέ δεν έλειψε ο σεβασμός μου προς τον προπονητή μου, Κάρλος Κορμπεράν, ούτε μίλησα άσχημα για εκείνον. Ποτέ δεν έχω διαρρεύσει οτιδήποτε. Τα αποδυτήρια είναι για εμένα ιερά. Το διάστημα αυτό έχω σταθεί στο ύψος μου ως επαγγελματίας αντιμετωπίζοντας καλές και κακές στιγμές με αξιοπρέπεια, ειλικρίνεια και ήθος. Λυπάμαι πολύ που μου προσάπτουν τέτοιες συμπεριφορές, οι οποίες είναι πολύ μακριά από τις αξίες μου». Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου τον κόσμο της Βαλένθια που με αγκάλιασε. Δέχομαι την κριτική, αλλά όχι το ψέμα. Τουλάχιστον να μεταφέρετε στον κόσμο προς τα έξω αλήθειες», έγραψε ο μεταγραφικός στόχος του Άρη.