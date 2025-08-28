Ολυμπιακός: Το μήνυμα του Καμπελά προς τον κόσμο πριν τον αγώνα με τον Βόλο
Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός μέσα από βίντεο του Ολυμπιακού έστειλε το... sms του προς τον κόσμο του συλλόγου πριν τον αγώνα με τον Βόλο.
Ο Ρεμί Καμπελά - που είχε χάσει την πρεμιέρα της Stoiximan Super League 1 με τον Αστέρα λόγω τιμωρίας - στο βίντεο τονίζει πως έχει ακούσει πολλά για τον κόσμο του Ολυμπιακού. Επίσης πως ανυπομονεί να δει τον κόσμο στο Βόλος - Ολυμπιακός. Δείτε το βίντεο που ανέβασε η ΠΑΕ Ολυμπιακός.
