Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός μέσα από βίντεο του Ολυμπιακού έστειλε το... sms του προς τον κόσμο του συλλόγου πριν τον αγώνα με τον Βόλο.

Ο Ρεμί Καμπελά - που είχε χάσει την πρεμιέρα της Stoiximan Super League 1 με τον Αστέρα λόγω τιμωρίας - στο βίντεο τονίζει πως έχει ακούσει πολλά για τον κόσμο του Ολυμπιακού . Επίσης πως ανυπομονεί να δει τον κόσμο στο Βόλος - Ολυμπιακός. Δείτε το βίντεο που ανέβασε η ΠΑΕ Ολυμπιακός.