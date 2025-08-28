Κωνσταντέλιας: Οι απαιτήσεις του ΠΑΟΚ, σύμφωνα με τους Πορτογάλους
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι στη λίστα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, όπως κυκλοφορεί τις τελευταίες μέρες στα πορτογαλικά Μέσα. Ο Έλληνας μέσος του ΠΑΟΚ εξετάζεται από τα Λιοντάρια ως μία συμφέρουσα λύση σε περίπτωση που δεν προχωρήσει του Γερεμάι Ερνάντεθ, ο οποίος αποτελεί τον πρώτο τους στόχο.
Ο Δικέφαλος του Βορρά, σύμφωνα με την A Bola, δεν έχει βάλει πωλητήριο στον παίκτη, αλλά ξεκαθαρίζει ότι για να ξεκινήσει οποιαδήποτε συζήτηση, το ποσό θα πρέπει να φτάσει κοντά στα 25 εκατομμύρια ευρώ μαζί με μπόνους. Ο ίδιος ο 22χρονος μάλιστα φαίνεται πως γνωρίζει ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον των Λιονταριών απέναντι στο πρόσωπό του.
Οι ίδια πηγή αναφέρει πως η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα μπορούσε να συζητήσει σενάρια του τύπου 21+4 ή 22+3 εκατομμύρια, όμως το μήνυμά της είναι σαφές. Ο Κωνσταντέλιας δεν παραχωρείται με λιγότερα.
Επιπλέον, όσον αφορά τον Γερεμάι, η Λα Κορούνια έχει ήδη απορρίψει πρόταση ύψους 25+5 εκατομμυρίων ευρώ.
Konstantelias é mais barato mas o Sporting ainda aposta em Yeremay— A BOLA (@abolapt) August 28, 2025
https://t.co/RixyM8lXYY
