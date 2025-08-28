Συμφωνία σε όλα ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Τζένοα για τον δανεισμό του Αλεσάντρο Βολιάκο, με τον Ιταλό στόπερ να δίνει την τελική του απάντηση και να ετοιμάζεται για την πρώτη εμπειρία της καριέρας του εκτός Ιταλίας.

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μια «ανάσα» από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Αλεσάντρο Βολιάκο, καθώς οι δύο πλευρές τα έχουν βρει σε όλα και απομένουν μόνο οι τελευταίες λεπτομέρειες.

Ο 26χρονος στόπερ της Τζένοα έχει δώσει το «ΟΚ» για να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα με την «ασπρόμαυρη» φανέλα, ενώ δεν πέρασε απαρατήρητο ότι άρχισε να ακολουθεί τον επίσημο λογαριασμό του ΠΑΟΚ στο Instagram.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκίρα, ο «Δικέφαλος» προσέφερε στον Βολιάκο συμβόλαιο έως το 2029 (1+3 χρόνια), κίνηση που «ξεκλείδωσε» την τελική απάντησή του.

🚨 Excl. - #PAOKFC have offered a contract until 2029 (1+3) to convince Alex #Vogliacco to join the greek club, which are in advanced talks with #Genoa for a loan with the option to buy. #transfers August 27, 2025

Η συμφωνία με την Τζένοα προβλέπει μονοετή δανεισμό με οψιόν αγοράς το καλοκαίρι του 2026, κάτι που εξηγεί και τη διάρκεια του συμβολαίου.

Ο Βολιάκο, προϊόν των ακαδημιών της Γιουβέντους και διεθνής με όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Ιταλίας, προέρχεται από μια γεμάτη χρονιά, με το μισό χρόνο στη Γένοβα και τον υπόλοιπο στην Πάρμα όπου αγωνίστηκε ως δανεικός.

Για τον ίδιο αυτή θα είναι η πρώτη εμπειρία εκτός Ιταλίας, με τον ΠΑΟΚ να ποντάρει στην ποιότητά του για να κλείσει την τετράδα στο κέντρο της άμυνας.

Η πίεση του χρόνου είναι υπαρκτή, καθώς μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου οι «ασπρόμαυροι» οφείλουν να δηλώσουν την ευρωπαϊκή λίστα για τη League Phase του Europa ή του Conference League. Γι’ αυτό και οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές για να πέσουν οι υπογραφές και να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή.