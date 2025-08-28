Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται σοβαρά για τον 22χρονο χαφ της Λεβερκούζεν Γκουστάβο Πουέρτα. Ο μέσος που δεν πίστευε κανείς, λόγω των κιλών του, τα φαγητό και τα αναψυκτικά που του έδιναν οι γονείς του, αλλά και οι γκολάρες με τις ελπίδες της Κολομβίας.

Ο Γκουστάβο Πουέρτα έδωσε μάχη για να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.

Για να γίνει κάποιος και να ξεφύγει από τα όρια της Κολομβίας. Ο νεαρός μέσος που ενδιαφέρει σοβαρά τον ΠΑΟΚ πρώτα απ' όλα πάλεψε με τον εαυτό του. Τα βρήκε με τον εαυτό του, όπως πρέπει άλλωστε να κάνει ο καθένας πριν θελήσει να πετύχει κάτι, έφαγε «σφαλιάρες» είδε το όνειρο να μετατρέπεται σε εφιάλτη και τώρα ζει καλές στιγμές σε ηλικία μόλις 22 ετών. Και ονειρεύεται να γευτεί ακόμα περισσότερες. Αν μερικές απ' αυτές θα είναι με τη φανέλα του ΠΑΟΚ θα φανεί σύντομα.

Ο Πουέρτα, πάντως, δεν ξεκίνησε την καριέρα του ως next big thing. Δεν πήγε στην Ακαδημία μίας μεγάλης ομάδας, δεν έγινε πανικός για το όνομά του. Πολύ απλά, διότι ελάχιστοι τον πίστευαν στην αρχή, εξαιτίας των κιλών του. Ο «χοντρούλης» τον αποκαλούσαν.

Ενδεικτικές, οι δηλώσεις ενός εκ των προπονητών του, του Χόρχε Ζαπάτα, στην ομάδα της πόλης του. Ο Πουέρτα, που θέλει να πάρει ο ΠΑΟΚ δανεικό από τη Λεβερκούζεν (έχει συμβόλαιο έως το 2028 με την γερμανική ομάδα κι αναζητεί την επόμενη ομάδα του, αφού ναυάγησε η μεταγραφή στη Χαλ) έφτασε να βάλει και τα κλάματα.

«Παράδειγμα υπέρβασης: Ο Γκουστάβο Πουέρτα, ο "χοντρούλης" που δεν τον πίστευαν στο ποδόσφαιρο. Ο μέσος από τη Βάγιε ντελ Κάουκα είναι η μεγάλη μορφή της Εθνικής Κολομβίας U20 που αγωνίζεται στο Νότιο Αμερικανικό Πρωτάθλημα. Ο "χοντρούλης" που έγινε αστέρι», ανέφερε στο θέμα της η elpais της Κολομβίας.

«Έτσι τον έβλεπαν. Έτσι τον φώναζαν. Το ποσοστό λίπους στο σώμα του ήταν εμφανές όταν ήταν περίπου 15 ετών. Όμως και η τεχνική του επίσης ξεχώριζε. Και τελικά, το ταλέντο του αποδείχτηκε πιο σημαντικό από τα κιλά του. Σήμερα είναι νέο απόκτημα της Μπάγερ Λεβερκούζεν της Bundesliga.

Παλαιότερα, κάποιοι έφτασαν να προβλέπουν την αποτυχία του».

«Έβαλε τα κλάματα»

«Αυτός ο χοντρούλης δεν θα φτάσει πουθενά, δεν έχει αυτό που χρειάζεται...». Ίσως είχαν κάποια βάση, αλλά διαψεύστηκαν. Μετά τις προπονήσεις ή τους αγώνες με τη σχολή Talentos Gustavo Victoria Deportes στην Τουλούα, ο Πουέρτα καθόταν έξω από το γήπεδο κι έτρωγε το φαγητό που του έφερναν οι γονείς του από το χωριό του, Λα Βικτόρια, όπου γεννήθηκε στις 23 Ιουλίου 2003.

Ο Χόρχε Ζαπάτα, πρώην αριστερός μπακ και προπονητής του Πουέρτα στη σχολή του Γκουστάβο Βικτόρια, θυμάται:

«Ο πατέρας του, ο κύριος Γκουστάβο, του έφερνε μεγάλες μερίδες φαγητού και ένα λίτρο αναψυκτικό. Ο πιτσιρικάς τα έτρωγε όλα. Μια μέρα του είπα: "Αδερφέ, αυτό δεν μπορείς να το συνεχίσεις. Πρέπει να τρως πρωτεΐνες, μακαρόνια και να κόψεις εντελώς τα αναψυκτικά. Πρέπει να αρχίσεις να χάνεις βάρος"».

Ιδρώτας και δάκρυα

Στη σχολή αυτή διαμορφώθηκε ο Πουέρτα πριν πάει στην ομάδα Bogotá FC της δεύτερης κατηγορίας της Κολομβίας το 2021.

Εκεί ίδρωσε και δάκρυσε κάθε μέρα. Εκεί καλλιέργησε τον χαρακτήρα του κι έμαθε πως η πειθαρχία στη διατροφή και τη φυσική κατάσταση είναι καθοριστικής σημασίας για έναν αθλητή υψηλού επιπέδου.

"Ήταν ένας παίκτης που περπατούσε, απλά έτρεχε ελαφρώς στο γήπεδο. Του έλεγα ότι δεν γίνεται να συνεχίσει έτσι. Σε έναν αγώνα του Torneo de las Américas, ξεκίνησε πολύ άσχημα. Τον έβγαλα στο 12ο λεπτό και πήγε σε μια γωνία να κλάψει. Τον άφησα εκτός στον επόμενο αγώνα. Τον ξαναέβαλα στο τρίτο παιχνίδι, και τότε άρχισε να διαμορφώνεται ως σοβαρός ποδοσφαιριστής, να καταλαβαίνει το παιχνίδι, μέχρι που μεταπήδησε στη Bogotá FC", εξιστόρησε ο Ζαπάτα.

Το ταλέντο του ήταν πάντα εκεί, ακόμα και από τα 10 του χρόνια, όταν άρχισε να κυνηγάει την μπάλα σε ένα γήπεδο στο χωριό του. Ο πρώτος του προπονητής ήταν ο Χοσέ Γεσίδ Καρδένας, ένας «αδικημένος» παίκτης που δεν έκανε επαγγελματική καριέρα.

"Τον είχα από τα 10 μέχρι τα 16 στον σύλλογο Supercampeones, που ιδρύθηκε από γονείς για να παίζουν τα παιδιά τους. Ο Γκουστάβο ξεχώρισε γρήγορα. Πονηρός παίκτης, "παιδί της γειτονιάς", έξυπνος, box-to-box μέσος με δυνατό σουτ", σχολίασε ο Καρδένας».

Η γκολάρα με τη Βραζιλία

Το δυνατό σουτ, που είχε διακρίνει ο Καρδένας επιβεβαιώθηκε με την εθνική Κ20 της Κολομβίας, όπου έτυχε απίστευτο γκολ κόντρα στη Βραζιλία.

«Οι σκάουτερ της Λεβερκούζεν δεν δίστασαν και τον απέκτησαν μόλις τον είδαν στο Νότιο Αμερικανικό Πρωτάθλημα U20, όπου ξεχώρισε. Η μεταγραφή έκλεισε στα 2 εκατομμύρια ευρώ, την Παρασκευή στις 5 π.μ. ώρα Κολομβίας. Εκείνη την ημέρα, η Κολομβία προκρίθηκε στην τελική φάση του τουρνουά, αποκλείοντας την Αργεντινή (1-0).

Ο Πουέρτα δεν έπαιξε στον αγώνα με την ομάδα του Ματσεράνο λόγω καρτών. Όμως δύο μέρες νωρίτερα, στον αγώνα με τη Βραζιλία (1-1), ήταν εξαιρετικός. Στο 31ο λεπτό ξεκίνησε μια φάση από πίσω, συνδυάστηκε με τον Ντάνιελ Λούνα, και με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή σημείωσε ένα καταπληκτικό γκολ που ξεσήκωσε τους 28.000 θεατές στο στάδιο Πασκουάλ Γκερέρο», έγραψε η elpais.

«Ο Πουέρτα... στην puerta (ισπαν. = πόρτα/τέρμα) και γκολ! Η οικογένειά του πανηγύρισε έντονα, με μια μεγάλη αγκαλιά που δεν ξεχνιέται».

"Το είχα δοκιμάσει στις προπονήσεις. Όλοι οι παίκτες ονειρεύονται τέτοια γκολ σε μεγάλους αγώνες. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ κι ελπίζω να βάλω πολλά ακόμα", είπε ο ίδιος μετά το ματς». Ήταν πράγματι ένα ασύλληπτο σουτ, το οποίο φαίνεται στο βίντεο, αλλά δεν ήταν το μόνο ωραίο που έβαλε.

«Βάλε γκολ, παιδί μου»

Το γκολ κόντρα στη Βραζιλία ήταν και η ικανοποίηση της μητέρας του, Ντόνα Ανχελίνα Μολάνο. «Βάλε γκολ, γιε μου, πολλά γκολ», είναι η ατάκα της πριν από τα ματς. Οι γονείς του, οι κύριοι Ανχελίνα και ο Γκουστάβο, κατοικούν στην περιοχή Οξιντεντάλ της Λα Βικτόρια, όπου διατηρούν ένα μπακάλικο για να ζουν αξιοπρεπώς.

«Όλοι εδώ είμαστε χαρούμενοι. Ο κόσμος στη Λα Βικτόρια είναι υπερήφανος. Φανταστείτε εμείς!», έλεγε ο πατέρας του. Οι γονείς του Πουέρτα πάντα πίστευαν στο ταλέντο του. Έφτιαχναν ακόμα και λαχειοφόρους για να καλύψουν τα έξοδα μετακίνησης στις προπονήσεις ή για να τον επισκεφτούν στην εστία της σχολής στην Τουλούα.

«Όταν έρχεται σπίτι, βοηθάει και στο μαγαζί», πρόσθετε ο πατέρας του, τονίζοντας την ταπεινότητα του παιδιού του, που είναι φανατικός οπαδός της Ντεπορτίβο Κάλι, όπως όλη η οικογένεια.

«Είναι πολύ ταπεινός, εξαιρετικός άνθρωπος, φυσικός ηγέτης που παίρνει σωστές αποφάσεις σε δύσκολες στιγμές. Νιώθω υπερήφανος για εκείνον», δήλωσε στο παρελθόν ο προπονητής του στη Bogotá FC, ο Ντανιέλ Σουάρες.

Σε κάθε περίπτωση, έτσι, είναι το ποδόσφαιρο. Στο τέλος, το ταλέντο μέτρησε περισσότερο από τα κιλά του "χοντρούλη".

Λεβερκούζεν: «Δυναμικός παίκτης»

Η Λεβερκούζεν «τρελάθηκε» με την εικόνα του Πουέρτα στο πρωτάθλημα εθνικών ομάδων Κ20 της Νοτίου Αμερικής κι έσπευσε να τον αποκτήσει. «Ο Γκουστάβο Πουέρτα είναι ένας πολύ δυναμικός παίκτης που έχει μεγάλες δυνατότητες να αγωνιστεί είτε ως "εξάρι" είτε ως "οκτάρι"», δήλωσε κατά την ανακοίνωση της μεταγραφής ο αθλητικός διευθυντής της Μπάγερ, ο Σάιμον Ρόλφες, περιγράφοντας τον αρχηγό της Εθνικής Κολομβίας U20 και στη συνέχεια ανέφερε για τον δανεισμό στη Νυρεμβέργη.

«Διατηρούμε εδώ και καιρό πολύ καλή σχέση με την FC Nürnberg και καταφέραμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία επωφελή για όλες τις πλευρές. Ο σύλλογος αποκτά έναν δυνατό παίκτη με προοπτικές εξέλιξης και ο Γκουστάβο θα μπορέσει να προσαρμοστεί σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο και να αποκτήσει την απαραίτητη αγωνιστική εμπειρία εδώ στη Γερμανία. Είμαστε πεπεισμένοι ότι έχει μπροστά του μια πολύ υποσχόμενη καριέρα», κατέληξε ο Ρόλφες.

Γκολ και αποβολή

Στη Γερμανία δεν κατάφερε, όμως, να κάνει καριέρα ούτε στη Λεβερκούζεν, ούτε και στη Νυρεμβέργη. Πήγε στη Χαλ και στην Τσάμπιονσιπ πήρε συμμετοχές. Σ' 'ενα ματς έζησε και τις δύο όψεις του νομίσματος. Μία γλυκόπικρη γεύση.

Στις 12 Μαρτίου 2025 σημείωσε το νικητήριο γκολ για τη Χαλ στη νίκη με 2-1 επί της Όξφορντ Γιουνάιτεντ, που ήταν συμπτωματικά και το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα με τη Χαλ. Στο ίδιο ματς, λίγα λεπτά πριν τη λήξη, ο Κολομβιανός δέχθηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα για θέατρο και αποβλήθηκε!