ΠΑΟΚ - Ριέκα: «Ντόπες» των οπαδών στους παίκτες του Λουτσέσκου
Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ βρέθηκαν στην προπόνηση για να εμψυχώσουν τους παίκτες και το τεχνικό τιμ για τη ρεβάνς με τη Ριέκα.
Πριν την προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία, λοιπόν, μία αντιπροσωπεία των οπαδών ζήτησε να μιλήσει στην ομάδα. Ήταν μια σύντομη, εμψυχωτική ομιλία, οι οπαδοί είπαν στους παίκτες ότι είναι πάντα στο πλευρό της ομάδας και φυσικά το ίδιο θα συμβεί και αύριο.
Οι φίλοι του Δικεφάλου τόνισαν ότι περιμένουν από την ομάδα να παίξει με πάθος για να έρθει η νίκη και η ανατροπή και να πανηγυρίσουν αύριο το βράδυ όλοι μαζί μια πρόκριση.
Όπως έχει αναφερθεί, καρφίτσα δεν θα πέφτει στην Τούμπα την Πέμπτη (28/08, 20:30) με την Ριέκα, για τα Play Offs του Europa League, στον οποίο θα κριθεί η πρόκριση στο League Stage της διοργάνωσης.
Μπορεί ο «δικέφαλος του βορρά» να ηττήθηκε στο πρώτο παιχνίδι με 1-0, ωστόσο ο κόσμος πιστεύει στην ομάδα και παραμένει ζεστός, έχοντας και την αύρα από την υλοποίηση της μεγαλύτερης μεταγραφής στην ιστορία του με την απόκτηση του Χρήστου Ζαφείρη.
Ο ΠΑΟΚ έκανε ένα ποστάρισμα στα social media ευχαριστώντας τους φίλους του για την στήριξή τους.
Τα εισιτήρια για τον επαναληπτικό κόντρα στη Ριέκα εξαντλήθηκαν.— PAOK FC (@PAOK_FC) August 27, 2025
Προχωράμε μαζί! 🖤🤍#PAOKHNKR #OurWay #SoldOut pic.twitter.com/lYQxKBi3ZE
