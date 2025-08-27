Ολυμπιακός: Χαμός από τον κόσμο με τα ελάχιστα διαρκείας που διατέθηκαν
Μέσα σε λίγα λεπτά έγιναν... καπνός τα επιπλέον εισιτήρια διαρκείας της ομάδας του Ολυμπιακού που βγήκαν προς διάθεση.
Ο κόσμος του Ολυμπιακού κινήθηκε ταχύτατα για τα ελάχιστα διαρκείας που διέθεσε η ΠΑΕ και τα... εξαφάνισε. Πλέον έχουν μείνει ελάχιστα στις Θύρες 12, 16, 33, Vip & Vvip που κοστίζουν από 1200€ και άνω. Γενικότερα πάντως είναι μία σεζόν που τα διαρκείας των Πειραιωτών έχουν γίνει... ανάρπαστα με το... καλημέρα της διάθεσής τους από τον σύλλογο.
@Photo credits: eurokinissi, ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
