Αθλητικός διευθυντής Μιάλμπι: «Ο Μανέ πέρασε τα ιατρικά, υπήρχε ένα θέμα με το συμβόλαιό του»

Ο αθλητικός διευθυντής της Μιάλμπι, Χάσε Λάρσον, έκανε τοποθέτηση που δημοσιεύτηκε στην Expressen αναφορικά με τον Αμπντουλί Μανέ.

Ειδικότερα ο Λάρσον υποστήριξε στις δηλώσεις του στη Σουηδία - για τον Μανέ - ως αθλητικός διευθυντής της Μιάλμπι: «Ξέρω ότι ο Μανέ πέρασε τα ιατρικά. Είναι κάτι που ξέραμε και πριν ότι είναι υγιής. Δεν ξέρω κάτι παραπάνω από αυτό. Δεν νομίζω ότι η μεταγραφή έχει ακυρωθεί τελείως. Υπήρχε ένα θέμα με το συμβόλαιό του που δεν ήταν κάτι σωστό, όπως κατάλαβα. Φαντάζομαι ότι παραμένει πιθανό το να γίνει η μεταγραφή. Εμείς έχουμε σχεδόν τελειώσει σε επίπεδο συμφωνίας και απέμενε μία μικρή λεπτομέρεια. Αλλά εάν ο Μανέ δεν τα βρει μαζί του δεν θα γίνει τίποτα».

