Το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ακαδημίας του Παναθηναϊκού και οι στόχοι που υπάρχουν

Του στόχους που θα έχουν πλέον οι ακαδημίες του Παναθηναϊκού γνωστοποίησαν οι «πράσινοι» με το σχετικό πρόγραμμα να λέγεται «Personalized Activation & Orientation».

Σε νέα εποχή μπαίνουν πλέον οι ακαδημίες του Παναθηναϊκού με τον Τάκη Φύσσα να θέλει να τις ξανακάνει το καμάρι της ομάδας όπως ήταν πολλά χρόνια πριν. Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση για το νέο πρόγραμμα έχει ως εξής: «Στο πλαίσιο των σημαντικών αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν το φετινό καλοκαίρι στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού, οι Πράσινοι εγκαινίασαν ένα καινοτόμο πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους ποδοσφαιριστές, με στόχο την εξατομικευμένη βελτίωσή τους σε όλα τα επίπεδα.

Το νέο πρόγραμμα, με την ονομασία, έχει ως υπεύθυνο τον Σταύρο Αμανατίδη. Στο πλευρό του βρίσκεται ο Επικεφαλής Απόδοσης και Φυσικής Κατάστασης, Βασίλης Αλεξίου, καθώς και οι Γιούρκας Σεϊταρίδης (Youth Development Phase Coach) και Πρέντραγκ Σομπότοβιτς (Επικεφαλής Ανάλυσης).

Η φιλοσοφία του προγράμματος στηρίζεται στην αναλυτική αξιολόγηση κάθε ποδοσφαιριστή. Οι υπεύθυνοι εντοπίζουν και καταγράφουν τις αδυναμίες του εκάστοτε αθλητή, του τις παρουσιάζουν με σαφήνεια και στη συνέχεια σχεδιάζουν εξατομικευμένα προγράμματα βελτίωσης. Ο βασικός στόχος είναι η συνολική ανάπτυξη των νεαρών παικτών τόσο εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου όσο και εκτός αυτών.

Μέσα από αυτή τη στρατηγική, ο Παναθηναϊκός στοχεύει να διασφαλίσει ότι οι ποδοσφαιριστές της Ακαδημίας, όταν κάνουν το μεγάλο βήμα προς την πρώτη ομάδα, θα διαθέτουν όλα τα εφόδια και τα απαραίτητα εχέγγυα για να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις του συλλόγου».