Πρόεδρος Σλάβια Πράγας για Ζαφείρη: «Ο ΠΑΟΚ χρησιμοποίησε μέσα που παραβιάζουν τους κανονισμούς, ο παίκτης είχε δάκρυα στα μάτια, δεν μπορούσε να παίξει»

Ο πρόεδρος της Σλάβια Πράγας, Γιάροσλαβ Τβρντικ με νέες του δηλώσεις ανέφερε πως ο ΠΑΟΚ χρησιμοποίησε μέσα που παραβιάζουν τους κανονισμούς για την απόκτηση του Χρήστου Ζαφείρη και πως ο παίκτης έκλαιγε και δεν μπορούσε να αγωνιστεί με την ομάδα του.

Ο ΠΑΟΚ έκανε μια τεράστια μεταγραφή αποκτώντας τον Χρήστο Ζαφείρη, μια μεταγραφή που ανακοίνωσε και επίσημα σήμερα Τρίτη. Η απόκτηση του Έλληνα διεθνή στοίχισε 12 εκατομμύρια ευρώ με τον πρόεδρο της Σλάβια Πράγας, Γιάροσλαβ Τβρντικ να επανέρχεται με νέες δηλώσεις δίνοντας νέα διάσταση στην συγκεκριμένη μεταγραφή.

Jaroslav Tvrdík v podcastu Livesport Daily popsal jednání PAOKu i nastavení hráče. „Za mě používá PAOK prostředky v rozporu s fotbalovými pravidly UEFA,“ řekl o nabídce. 👇https://t.co/GPSuSidtTr August 26, 2025

Συγκεκριμένα μιλώντας σε podcast στην χώρα του επισήμανε πως ο «δικέφαλος του βορρά» χρησιμοποίησε μέσα που παραβιάζουν τους κανονισμούς μιλώντας με τον παίκτη. Αναλυτικά ο Τβρντικ ανέφερε τα εξής: «Κατά τη γνώμη μου, ο ΠΑΟΚ χρησιμοποίησε μέσα που παραβιάζουν τους κανονισμούς της UEFA. Χωρίς τη συγκατάθεση του συλλόγου δεν έπρεπε να μιλήσει με τον παίκτη. Ενεπλάκη και η οικογένεια του Ζαφείρη, που είναι φτωχή και δέχτηκε μεγάλη πίεση.

Δεν ήταν ότι ο Ζαφείρης απαίτησε τη μεταγραφή, απλώς κατέρρευσε ψυχολογικά. Είχε δάκρυα στα μάτια, δεν ήταν σε θέση να αγωνιστεί ούτε με την πρώτη ομάδα ούτε με τη δεύτερη. Αναγκαστήκαμε να δούμε την κατάσταση μέσα από τη δική του οπτική».