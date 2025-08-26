«Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Αγκουστίν Αλβάρες»

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Αργεντινή, ο Παναθηναϊκός θέλει τον Αγκουστίν Αλβάρες της Σασουόλο.

Την ώρα που ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να σβήσει τα σενάρια περί συμφωνίας για πώληση του Φώτη Ιωαννίδη στην Σπόρτινγκ, προέκυψε ένα όνομα επιθετικού για τους «πρασίνους» από την Αργεντινή.

Ο δημοσιογράφος Φαμπιάν Μπερτολίνι είπε στο «La Manana del Futbol» πως το «τριφύλλι» ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Αγκουστίν Αλβάρες. Πρόκειται για 24χρονο επιθετικό, που είναι διεθνής με την εθνική Ουρουγουάης και ανήκει στην Σασουόλο, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Εκείνη είχε επενδύσει 12 εκατ. ευρώ για να τον κάνει δικό της από την Πενιαρόλ, της οποίας αποτέλεσε την μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία της, ισοφαρίζοντας εκείνη του Ντάργουιν Νούνιες στην Αλμερία.

Εκείνος έπαιξε 23 παιχνίδια με την Σασουόλο ενώ πήγε και δύο φορές δανεικός σε Σαμπντόρια και Έλτσε. Την περσινή σεζόν την πέρασε στην ισπανική ομάδα, η οποία βρισκόταν στην La Liga 2. Εκεί είχε 40 συμμετοχές, κατά τις οποίες σκόραρε εννέα γκολ κι έδωσε δύο ασίστ σε περισσότερα από 2.500 λεπτά.

Να σημειωθεί πως σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ έχει εκφράσει ενδιαφέρον για κείνον και η ιταλική Μόντσα.