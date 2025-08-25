Στη Σαμσουνσπόρ κάνουν τα πάντα για να μην υπάρξουν παρατράγουδα στη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό.

Η UEFA έχει χαρακτηρίσει υψηλού κινδύνου την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Σαμσουνσπόρ στο στάδιο «19 Μαϊου».

Στην τουρκική ομάδα κάνουν τα πάντα για να κυλήσουν όλα ομαλά και μάλιστα πραγματοποιήθηκε σήμερα σύσκεψη, παρουσία και του νομάρχη της Σαμσούντας! Περίπου 30 αρμόδιοι, μέλη της ομάδας, της τοπικής αστυνομίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης συζήτησαν για τα μέτρα ασφαλείας. Απόδειξη πόσο πολύ προσπαθούν οι Τούρκοι για να μην υπάρξουν παρατράγουδα.

Αναλυτικά όσα αναφέρουν οι Τούρκοι: «Στη συνεδρίαση της Επαρχιακής Επιτροπής Ασφάλειας Αθλητικών Διοργανώσεων, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Νομάρχη της Σαμψούντας, Ορχάν Ταβλί, συζητήθηκαν τα μέτρα ασφαλείας που θα ληφθούν για τον αγώνα ρεβάνς των playoffs του UEFA Europa League μεταξύ Σαμσουνσπόρ και Παναθηναϊκού, που θα διεξαχθεί στις 28 Αυγούστου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομαρχίας Σαμψούντας, η συνεδρίαση της Επαρχιακής Επιτροπής Ασφαλείας Αθλητικών Διοργανώσεων πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Νομάρχη Ορχάν Ταβλί.

Αξιολογήθηκαν τα μέτρα που θα εφαρμοστούν για την ασφάλεια των φιλάθλων και την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα».