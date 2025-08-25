Η Κηφισιά με ανάρτηση της στα Social Media ευχαρίστησε τους περισσότερους από 250 φιλάθλους της που τη στήριξαν στη Λιβαδειά.

Η Κηφισιά δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο τη δεύτερη σεζόν της ιστορίας της στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο πήρε προβάδισμα δυο γκολ στην έδρα του Λεβαδειακού, στο πρώτο 25λεπτο, όμως τελικά ηττήθηκε με 3-2.

Το πιο σημαντικό και όμορφο που έγινε στο Δημοτικό Στάδιο της Λιβαδειάς ήταν το γεγονός πως βρέθηκαν στις εξέδρες φίλαθλοι των δυο ομάδων και κυρίως νεαρής ηλικίας. Αξιοσημείωτο πως την Κηφισιά ακολούθησαν στη Βοιωτία πάνω από 250 άτομα, ανάμεσα τους πολλά παιδιά και αθλητές της Ακαδημίας, κάτι που μόνο εύκολο δεν είναι για ένα κλαμπ που τώρα «μεγαλώνει» και γράφει τη δικιά του ιστορία.

Ο σύλλογος των Βορείων Προαστίων με ανάρτηση στα Social Media ευχαρίστησε τους φιλάθλους της που έδωσαν το παρών στο γήπεδο της Λιβαδειάς για να στηρίξουν τους παίκτες τους Σεμπάστιαν Λέτο, τους οποίους καταχειροκρότησαν μετά το ματς, παρά το αρνητικό αποτέλεσμα.

«Σας ευχαριστούμε που είστε δίπλα μας από την πρώτη μέρα – η ενέργειά σας τροφοδοτεί το ταξίδι μας», είναι το μήνυμα της Κηφισιάς.