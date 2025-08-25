Ο αρχηγός της ΑΕΚ, Πέτρος Μάνταλος, με το γκολ του επί του Πανσερραϊκού σκόραρε για 11η διαδοχική με τον Δικέφαλο σε ματς πρωταθλήματος.

Η ΑΕΚ μπήκε με το «δεξί» στη Stoiximan Super League της αγωνιστικής περιόδου 2025-26. Ο Δικέφαλος επικράτησε του Πανσερραϊκού στη Νέα Φιλαδέλφεια με 2-0 και το δρόμο προς το τρίποντο άνοιξε ο MVP της αναμέτρησης, Πέτρος Μάνταλος, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, έπειτα από παράβαση που κέρδισε ο Ζίνι.

Ο αρχηγός της Ένωσης με αυτό του γκολ άνοιξε λογαριασμό στην τρέχουσα σεζόν και παράλληλα κατάφερε να σκοράρει στο πρωτάθλημα για 11η διαδοχική χρονιά. Ο διεθνής Έλληνας χαφ προσπέρασε τον Σπύρο Πομώνη και τον εμβληματικό Θωμά Μαύρο, οι οποίοι σταμάτησαν στις 10 σεζόν, ενώ στο ίδιο «κλαμπ» βρίσκονται οι Τάκης Καραγκιοζόπουλος, Χρήστος Αρδίζογλου και Ανδρέας Σταματιάδης.

Mια σεζόν περισσότερη από τον Μάνταλο έχουν σκοράρει οι Τόνι Σαβέβσκι και Στέλιος Μανωλάς, ενώ ο σχετικός recordman είναι ο... αρχηγός των αρχηγών, Μίμης Παπαϊωάννου, ο οποίος είχε σκοράρει με τα κιτρινόμαυρα 17 διαδοχικές σεζόν.

O Μάνταλος σε 395 εμφανίσεις με το Δικέφαλο στο στήθος, σε όλες τις διοργανώσεις, έχει 67 γκολ και 107 ασίστ, ενώ έχει σηκώσει ως αρχηγός της Ένωσης δυο πρωταθλήματα και ισάριθμα Κύπελλα Ελλάδας.

Η σχετική αναφορά της Λίγκας για τον Μάνταλο

«Πιστός στο ραντεβού του με τα δίχτυα για 11η διαδοχική σεζόν έμεινε ο Πέτρος Μάνταλος, ο οποίος σημείωσε το πρώτο γκολ της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα για το 2025-26. Ο μέσος της ΑΕΚ σκοράρει από το 2015-16 με τους Κιτρινόμαυρους και πέρσι πρόσθεσε το όνομα του στην χρυσή λίστα των ποδοσφαιριστών που έχουν σκοράρει ανελλιπως σε διψήφιο αριθμό σεζόν για την ΑΕΚ και πλέον ανέβηκε ένα σκαλοπάτι ακόμη.

Το πρώτο του τέρμα το είχε σημειώσει στις 31 Ιανουαρίου 2016 στην εντός έδρας νίκη της ΑΕΚ επί της Βέροιας με 3-0.

Με τα χρώματα της ΑΕΚ έχει σκοράρει απέναντι σε 18 ομάδες στο πρωτάθλημα και τα περισσότερα είναι απέναντι στον Πανιώνιο (4), ενώ από τρία έχει απέναντι σε ASTERAS AKTOR και Ατρόμητο.

Έχει συνολικά 34 τέρματα σε 275 αναμετρήσεις με τους Κιτρινόμαυρους για το πρωτάθλημα και η πιο παραγωγική του σεζόν ήταν το 2016-17, όταν σημείωσε 8 γκολ.

ΟΙ ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΕΚ

Ο Μίμης Παπαϊωάννου είναι ο ποδοσφαιριστής που βρίσκεται στην κορυφή της λίστας, αφού έχει σκοράρει και στις 17 σεζόν που αγωνίστηκε στην ΑΕΚ. Ακολουθούν ο Στέλιος Μανωλάς και ο Τόνι Σαβέβσκι με 12 σεζόν».