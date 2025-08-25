Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ έδειξαν στην πράξη τον ενθουσιασμό τους για την απόκτηση του Χρήστου Ζαφείρη και ορισμένοι είχαν και φωτογραφίες του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο κόσμος του ΠΑΟΚ έδειξε τον ενθουσιασμό του.

Ο Χρήστος Ζαφείρης με το χαμόγελό του, φάνηκε ουσιαστικά να νιώθει δικαιωμένος για την επιλογή να γυρίσει στην πατρίδα του για λογαριασμό του Δικεφάλου. Ο νεαρός άσος όταν προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Μακεδονία, συναντήθηκε με στελέχη του ΠΑΟΚ, έδειχνε αγχωμένος για το τι θα συναντήσει, ενώ ήταν ενήμερος για την παρουσία του κόσμου, αλλά όταν βγήκε από την αίθουσα αφίξεων λύθηκε.

Ήταν φανερό ότι σάστισε με την υποδοχή των οπαδών του ΠΑΟΚ. Έβγαλε την άσπρη μπλούζα που φορούσε κι έβαλε μία που του έδωσαν οι οπαδοί που έγραφε για τον σύνδεσμο της Τούμπας.

Ο 22χρονος διεθνής μέσος, ο οποίος κλήθηκε στην Εθνική από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς όταν είδε τους εκστασιασμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ «τρελάθηκε». Χαμογελούσε σαν μικρό παιδί κι έδειχνε ν' απολαμβάνει κάθε στιγμή.

Όσοι πρόλαβαν και μπόρεσαν τον αγκάλιασαν. Στο αυτοκίνητο, όπου μπήκε παρέλαβε ένα σημείο από τους τελωνειακούς του αεροδρομίου, όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες του Gazzetta, όπου τον καλωσόριζαν στον ΠΑΟΚ.

Ένας άλλος οπαδός πλησίασε στο παράθυρο και του έκανε χειρονομίες τρέλας.

Ο Ζαφείρης είτε σε λίγες μέρες είτε τον Γενάρη θα φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ και τότε θα βιώσει στην Τούμπα την αγάπη του κόσμου.

Στ' αξιοσημείωτα, πάντως, είναι και η... παρουσία του Ραζβάν Λουτσέσκου στο αεροδρόμιο. Ο Ρουμάνος τεχνικός φυσικά δεν ήταν παρών, αλλά οι οπαδοί κρατούσαν φωτογραφίες του. Μία ακόμα απόδειξη προφανώς της αγάπης που έχουν στον Λουτσέσκου.

Ο τελευταίος σε ό,τι αφορά την μεταγραφή του Ζαφείρη, την χαρακτήρισε top κίνηση μετά το νικηφόρο ματς με την ΑΕΛ Novibet και όποτε έχει στη διάθεσή του τον Ζαφείρη, ασφαλώς θα νιώθει χαρούμενος.

Δείτε το πλούσιο φωτορεπορτάζ από την υποδοχή των οπαδών του ΠΑΟΚ στον Ζαφείρη και τις αντιδράσεις του παίκτη.