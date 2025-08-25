Πλήθος κόσμου βρίσκεται στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης προκειμένου να υποδεχθεί τον Χρήστο Ζαφείρη, που έρχεται στην Ελλάδα για τον ΠΑΟΚ.

Η πολυαναμενόμενη μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη στον ΠΑΟΚ μπαίνει στην τελική της ευθεία. Ο 22χρονος διεθνής χαφ θα φτάσει από στιγμή σε στιγμή στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και να παρουσιαστεί από την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ.

Οι φίλοι του Δικεφάλου του Βορρά ετοιμάζονται για θερμή υποδοχή στον νεαρό μέσο, που θα γίνει η μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου. Σχεδόν μία ώρα πριν πατήσει Ελλάδα, ο κόσμος του ΠΑΟΚ έχει κάνει κερκίδα στις αφίξεις του αεροδρομίου δημιουργώντας μία απίστευτη ατμόσφαιρα.

