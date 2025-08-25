Χρήστος Ζαφείρης: Χαμός από φιλάθλους του ΠΑΟΚ στο «Μακεδονία» για την υποδοχή του
Η πολυαναμενόμενη μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη στον ΠΑΟΚ μπαίνει στην τελική της ευθεία. Ο 22χρονος διεθνής χαφ θα φτάσει από στιγμή σε στιγμή στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και να παρουσιαστεί από την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ.
Οι φίλοι του Δικεφάλου του Βορρά ετοιμάζονται για θερμή υποδοχή στον νεαρό μέσο, που θα γίνει η μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου. Σχεδόν μία ώρα πριν πατήσει Ελλάδα, ο κόσμος του ΠΑΟΚ έχει κάνει κερκίδα στις αφίξεις του αεροδρομίου δημιουργώντας μία απίστευτη ατμόσφαιρα.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta
🔲«Πανικός» στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» από τους φίλους του ΠΑΟΚ εν αναμονή της άφιξης του Χρήστου Ζαφείρη— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 25, 2025
🎥 @sts71 #paok #paokfc #zafeiris pic.twitter.com/HflBH21czb
