Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για «λεπτομέρειες» που κάνουν τη διαφορά.

Λογικό είναι στο πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού, έτσι όπως εξελίχθηκε, να υπάρχει εστίαση αφενός μεν στο σούπερ γκολ του Γιαζίτσι που το έκρινε, αφετέρου δε στην αδυναμία της ομάδας του Μεντιλίμπαρ να διασπάσει την μαζική άμυνα του Αστέρα, ένα έργο που το είχαμε ξαναδεί αρκετές φορές την περασμένη σεζόν.

Υπήρχαν, όμως, στην πρεμιέρα του Ολυμπιακού στο φετινό πρωτάθλημα αρκετά πράγματα ενδιαφέροντα τα οποία μπορούμε να μνημονεύσουμε. Λεπτομέρειες ίσως, όμως από αυτές που εν τέλει μπορεί να κάνουν τη διαφορά. Όπως για παράδειγμα, εκείνη η πρώτη ευκαιρία του στον αγώνα, με την άψογη σέντρα από αριστερά του Ορτέγκα και τον Κοστίνια να πετάγεται ιδανικά στο σημείο του πέναλτι, αλλά να μην εκτελεί και ιδανικά, καθώς βρήκε άσχημα την μπάλα με το κεφάλι. Θα ήταν μία υπέροχη φάση με τον αριστερό μπακ να σεντράρει και τον δεξιό μπακ να σκοράρει!

Ο Πορτογάλος, ωστόσο, αποδείχθηκε για άλλη μία φορά άστοχος-κι αυτό είναι ένα θέμα. Διότι ενώ τελειώνει φάσεις, ενίοτε και μέσα στην περιοχή, είτε από κάποιο «στημένο», είτε σε open play, δεν το κάνει ποτέ σωστά. Καλά κάνει και κυνηγάει το γκολ (προχθές είχε και δύο σουτ λίγο έξω από την περιοχή, χωρίς να δυσκολέψει πάντως ιδιαίτερα τον γκολκίπερ Τσιντώτα), αλλά καλύτερα θα ήταν να είχε άλλο focus και κατ΄ επέκταση άλλη ευστοχία, καθώς ακόμη σεφτέ δεν έχει κάνει.

Κι επειδή μιλάμε για λεπτομέρειες, ο άλλος δεξιός μπακ του Ολυμπιακού, ο Ρόντινεϊ, που είχε χρέη εξτρέμ στο συγκεκριμένο παιχνίδι, είχε μία πολύ έξυπνη κίνηση, με μία εκτέλεση πλαγίου άουτ προς τον εντελώς αμαρκάριστο στην περιοχή του Αστέρα, Έσε. Οφσάϊντ από αράουτ δεν υπάρχει κι ο Αργεντίνος με μία επίσης έξυπνη κίνηση (τακουνάκι) έβγαλε τον Τσικίνιο σε θέση βολής. Τις πολύ σωστές επιλογές των Ρόντινεϊ και Έσε δεν μπορεί να ακυρώσει η ατυχία του Τσικίνιο να πλασάρει μεν πολύ όμορφα, αλλά την μπάλα να βρίσκει στο δεξί δοκάρι.

Κάτι για τον Έσε: Ως περισσότερο αμυντικογενής κεντρικός χαφ, είναι αλήθεια ότι φάνηκε να μην έχει χώρο στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο συγκεκριμένο παιχνίδι, με τους «ερυθρόλευκους» συνεχώς στην επίθεση και τους φιλοξενούμενους συνεχώς στην άμυνα. Ο Μεντιλίμπαρ όμως θέλει να του δίνει χρόνο για να πάρει μπρος ο Αργεντίνος, που έχασε σχεδόν όλα τα φιλικά λόγω θλάσης. Και του είχε ζητήσει γι’ αυτό το παιχνίδι κάτι που ελάχιστοι το κατάλαβαν: να βγαίνει όσο πιο πολύ μπορεί σε ρόλο κρυφού κυνηγού, ώστε να εκμεταλλευθεί το δεδομένο ότι η άμυνα του Αστέρα είχε προσαρμοστεί πάνω στον Ελ Κααμπί, κατά πρώτο λόγο, και στον Τσικίνιο, κατά δεύτερο (για τον Τσικίνιο, παρεμπιπτόντως, έγραφα χθες ότι ο Μεντιλίμπαρ είναι φανερό πια ότι δεν τον υπολογίζει για Νο 8).

Η ιδέα του προπονητή ήταν καλή, γιατί σε τέτοια ματς χρειάζεσαι ως ομάδα να παίρνεις λύσεις από τους παίκτες των πιο πίσω γραμμών-αλλά κατά κάποιο τρόπο την ιδέα την χάλασε ο παίκτης. Ο Έσε πράγματι πατούσε πάρα πολύ περιοχή, αλλά δεν κατάφερε ποτέ να τελειώσει φάση! Ακόμη κι όταν βρέθηκε δύο φορές σε καλή θέση για να σουτάρει, καθυστέρησε, έκανε δεύτερες σκέψεις και κόπηκε. Εν τέλει, η καλύτερη επιλογή του επιθετικά ήταν η πάσα-τακουνιά στον Τσικίνιο στο δοκάρι. Γενικά ο Αργεντίνος δεν βρέθηκε στην καλύτερη του βραδιά, είχε και λάθος πάσες, όμως δεν σταμάτησε ποτέ να το παλεύει.

Αυτό που μου άρεσε ανασταλτικά ήταν η συγκέντρωση που έβγαλε η ομάδα κάποιες στιγμές σε πάσες στην πλάτη της άμυνας. Ειδικά σε μία φάση, και οι τέσσερις αμυντικοί του Ολυμπιακού έπαιξαν άμυνα ακριβώς στην ίδια ευθεία κι έβγαλαν οφσάϊντ ένα παίκτη του Αστέρα που θα έφευγε μπροστά με μόνο αντίπαλο τον Τζολάκη σε μία καλή πάσα από το κέντρο. Αυτή η στιγμή ήταν πραγματικά μία υποδειγματική άμυνα.

Αντιθέτως, ήταν πολύ κακή η εικόνα όλης της ομάδας στο 58ο λεπτό σε εκείνη την προσωπική προσπάθεια του Εμμανουηλίδη. Δεν ήταν ωραίο για ολόκληρο Ολυμπιακό να περνάει τον Γκαρθία, να κάνει ποδιά στον Κοστίνια, να πηγαίνει ο Γκαρθία να του τραβήξει φανέλα και να μην μπορεί να του κάνει ούτε φάουλ και στο τέλος να μην μπορεί να τον τζαρτζάρει ούτε ο Κοστίνια, με συνέπεια να βρίσκει χώρο και να σουτάρει. Μπορεί το σουτ να μην ήταν απειλητικό, με τον Τζολάκη να είχε υπό τον έλεγχο του τη φάση, αλλά αν ο κυνηγός του Αστέρα έκανε το προφανές, να πασάρει δεξιά του στον αμαρκάριστο Καλτσά, πιθανότατα να δημιουργούνταν σοβαρός κίνδυνος για τον γκολκίπερ του Ολυμπιακού.

Μου θύμισε αυτό το σκηνικό ένα ανάλογο με τον Ουνάϊ, την άνοιξη στο ΠΑΟ-Ολυμπιακός (0-1), να περνάει τέσσερις «ερυθρόλευκους». Εκεί, τον σταματάς τον άλλο με φάουλ, έστω με κόστος μία κίτρινη κάρτα. Δεν τον αφήνεις να κάνει κούρσα στο μισό γήπεδο.

Άσχετο: Έχει μπλέξει ο Ολυμπιακός με τρεις παίκτες των οποίων οι ομάδες ναι μεν τους δίνουν, όμως όχι τώρα, αλλά το Γενάρη. Δηλαδή, τους πουλάνε στον Ολυμπιακό τώρα, τους θέλουν όμως μέχρι και το Νοέμβριο, δανεικούς! Όπερ σημαίνει ότι θα ενταχθούν οι παίκτες στον Ολυμπιακό από 1η Γενάρη. Η Μιάλμπι τον επιθετικό Μανέ και τον γκολκίπερ Τόρνκβιστ, γιατί πάει για πρωτάθλημα στη Σουηδία. Και η Γοδόϊ Κρουζ τον εξτρέμ Αντίνο, γιατί κινδυνεύει με υποβιβασμό στην Αργεντινή! Κι άντε ο Ολυμπιακός να πάει πάσο για τον επιθετικό και τον γκολκίπερ, αλλά με τον εξτρέμ δεν μπορεί. Τον εξτρέμ τον θέλει όχι από τώρα, αλλά από…χθες.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Τέσσερις διαφορετικοί παίκτες του Ολυμπιακού εκτέλεσαν τα 12 (!) υπέρ του κόρνερ και τα τρία φάουλ γύρω από την περιοχή του Αστέρα. Κυρίως ο Ρόντινεϊ, μετά ο Τσικίνιο και λιγότερο στο τέλος που πέρασαν αλλαγές ο Γιαζίτσι με τον Μουζακίτη. Το αποτέλεσμα σε αυτές τις 15 στατικές φάσεις ήταν απογοητευτικό-μία κερδισμένη κεφαλιά, από τον Πιρόλα, κι αυτή πολύ κακή.

Δεν είδαμε έστω μία κομπίνα σε αυτά τα 15 «στημένα», κι ενώ όλοι ξέρουμε ότι σε τέτοια ματς η νίκη πολλές φορές μπορεί να έρθει από ένα καλό κόρνερ η, ένα καλό φάουλ. Σίγουρα δεν βοηθάει και το…ύψος που γενικά έχει η ομάδα-δεν είναι ψηλή. Αλλά ακόμη κι έτσι περιμένεις κάτι καλύτερο από τόσες πολλές στατικές φάσεις. Τουλάχιστον να απειλήσεις, να κάνεις φάσεις, να πάρεις την ψυχολογία του αγώνα. Εδώ, αντιθέτως, ο Ολυμπιακός έχανε την ψυχολογία, με το ένα κόρνερ μετά το άλλο να περνάνε ανεκμετάλλευτα.

Παρεμπιπτόντως, τις δύο απευθείας εκτελέσεις φάουλ τις ανέλαβαν ο Ρόντινεϊ κι ο Τσικίνιο (άστοχες), παρότι έπαιζε εκείνη την ώρα ο Γιαζίτσι κι είχε πάει κοντά για να είναι κι αυτός υποψήφιος εκτελεστής. Έκανε μάλιστα θετική εντύπωση ότι ο Τούρκος όχι απλά δεν δυσφόρησε που «πήραν» τα φάουλ οι συμπαίκτες του, αλλά τους χειροκρότησε κιόλας, παρότι δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο οι εκτελέσεις τους.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 👍