Ξεκίνημα…ηρεμίας, απαίτηση η καλύτερη συνέχεια!

Ο Χρύσανθος Τσαλτίδης γράφει στο blog του στο gazzetta.gr για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος και την εξίσου σημαντική συνέχεια.

Ο Άρης κατάφερε να ξεκινήσει με το δεξί στο πρωτάθλημα χωρίς να θέλξει με την απόδοσή του, αλλά σίγουρα με εμφανή τα σημάδια της βελτίωσης σε σχέση με το…χάλι κόντρα στην Αράζ.

Βλέποντας και όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής και το επίπεδο ετοιμότητας και των άλλων μεγάλων, είναι βέβαιο ότι η κριτική θα ήταν διαφορετική για αρκετούς παίκτες του Άρη, αν δεν υπήρχε η…τραγωδία με την Αράζ. Αν μη τι άλλο δεν θα υπήρχε η δικαιολογημένη δυσαρέσκεια από τον κόσμο, αλλά και η αμφισβήτηση των ικανοτήτων συγκεκριμένων παικτών που…τρόμαξαν τον κόσμο με την ανετοιμότητά και την κάκιστη απόδοση στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, που οδήγησε και στον ντροπιαστικό αποκλεισμό.

Βελτιωμένοι Γένσεν, Ράτσιτς και ακόμα είναι νωρίς

Στο παιχνίδι με τον Βόλο η ομάδα ήταν βελτιωμένη και αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι δύο παίκτες που άκουσαν τα περισσότερα-ξανασημειώνω δικαιολογημένα- ο Γένσεν και ο Ράτσιτς ήταν από τους καλύτερους της ομάδας. Ειδικά ο Φινλανδός πίεσε ψηλά, είχε τρεξίματα και θα μπορούσε ακόμα και να σκοράρει αν αξιοποιούνταν λίγο καλύτερα από τους συμπαίκτες του. Ο Ράτσιτς που ακόμα βρίσκεται στο 50-60% έκανε πράγματα που άρχισαν να δικαιολογούν τον ντόρο γύρω από το όνομά του. Όχι κάτι φοβερό και τρομερό, ακόμα υπάρχουν επιφυλάξεις, πρέπει σίγουρα να ανέβει πάρα πολύ για να δικαιολογήσει τα χρήματα που δαπάνησε ο Άρης, αλλά και το υψηλό συμβόλαιο που θα πληρώνεται, αλλά σε κάθε περίπτωση έδειξε ότι δεν είναι…παλτό για τον χειμώνα.

Ο Μάικιτς είναι καλός τερματοφύλακας και έρχεται και ο Διούδης

Νομίζω ότι από τους καινούργιους ιδιαίτερη αναφορά αξίζει ο Μάικιτς. Λόγω του…κλίματος για τον Κουέστα πολλοί βιάστηκαν να βγάλουν χειρότερο και τον Μάικιτς και ας τον είδαν σε μισό παιχνίδι. Ο Κροάτης κράτησε το μηδέν στην κλασική ευκαιρία του Χουάνπι σε πρώτο βαθμό και στο…ριμπάουντ και προφανώς αυτό ήταν καθοριστικό για την εξέλιξη του αγώνα. Εγώ θεωρώ ότι έχει τις προοπτικές για σημαντική καριέρα και θα φτάσει άνετα στις επιλογές της εθνικής Κροατίας. Παρεμπιπτόντως λογικά σήμερα θα ολοκληρωθεί η μετακίνηση του Κουέστα στην Τουρκία κάτι που αυτομάτως θα σημάνει την έλευση του Διούδη στον Άρη. Για την επιστροφή του Σωκράτη και την πολύπλευρη σημασία της, θα γράψω εντός της εβδομάδας. Για τον Χουλιάν θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα χρόνια που ήταν εδώ και αποτέλεσε για εμένα τον καλύτερο τερματοφύλακα του Άρη -μετά τον Φάνη Κατεργιαννάκη- τα τελευταία 30 χρόνια. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα επιστρέψει στον σύλλογο από άλλη θέση γιατί έχει δεθεί με την ομάδα και τον κόσμο όσο λίγοι ξένοι παίκτες. Οπότε δεν θα τον αποχαιρετήσω, αλλά θα πω εις το επανιδείν…

Για να το κλείσω με τους τερματοφύλακες δεν ξέρω αν η έλευση Διούδη, θα σημάνει αποχώρηση έστω με δανεισμό του Αθανασιάδη. Είμαι βέβαιος όμως ότι και ο ίδιος ο Έλληνας γκολκίπερ το έχει σκεφτεί πλέον.

Οι πολλές λύσεις και τα προβληματικά άκρα

Από κει και έπειτα τα είπαμε και τα αναλύσαμε για την ανάγκη έλευσης ενός χαφ με διαφορετικά χαρακτηριστικά από του Ράτσιτς, ένα κοντό γρήγορο κόφτη με διαγώνια κάλυψη και ικανότητες…αναχαίτισης! Θεωρώ ότι εντός της εβδομάδας θα κλείσει. Εκεί που πάλι υπήρχε θέμα ήταν στα αριστερά. Δεν μπορεί ο Ντιαντί από εκεί…τέλος. Δεν γίνεται να παίζει σήμερα ο Μεντίλ…τέλος. Προσέξτε όμως. Η κάκιστη παρουσία τους έδειξε ότι φέτος έχεις πολλές περισσότερες επιλογές. Δώνης…υγιής φυσικά που δεν έπαιξε. Γιαννιώτας ψυχάρα που ανέβασε όλη την ομάδα, Μισαουί που τον είδαμε στο 10, αλλά και Μορουτάν που βέβαια συναγωνίστηκε με τον Πέρεθ ποιος θα είναι ο περισσότερο ατομιστής. Και ειδικά ο Πέρεθ πρέπει να αντιληφθεί ότι και ο ίδιος θα ανέβει αν σε φάσεις όπως αυτή πριν την ευκαιρία του Βόλου, την σπάσει στον ξεμαρκάριστο Γένσεν. Όχι μόνο δεν σκόραρες, αλλά θα δεχόσουν και γκολ. Θεωρώ ότι μετά την διακοπή ο Ισπανός θα μας δείξει τι παίκτης είναι πόσο μάλλον όταν πίσω του έχει τον Τεχέρο.

Σημειώστε όμως ότι φέτος πέρα από τον Δώνη από τον πάγκο μπορούν να έρθουν Καντεβέρε, Μορουτάν, Μισαουί, Γιαννιώτας, αλλά και σε άλλες θέσεις Φρίντεκ, Φατιγκά, Νόα, Μπράμπετς (πίσω από τους βασικούς από ότι προκύπτει Φαμπιάνο, Άλβαρο). Υπάρχουν επιλογές (πλην του αμυντικού χαφ) αν κάποιος δεν πηγαίνει καλά (πχ Μεντίλ ή Ντιαντί). Υπάρχουν πολλοί εν δυνάμει βασικοί που φυσικά με την Αράζ ήταν ή ανέτοιμοι ή εκτός λίστας και τα υπόλοιπα όλοι τα ξέρουμε… Ο Φρίντεκ κυρίως το απέδειξε με την μεστή του εμφάνιση και θεωρώ ότι το Σάββατο θα είναι βασικός, θεωρώ ότι θα το κάνουν και άλλοι εφόσον χρειαστεί.

Αν, λοιπόν, έρθουν και ο αριστερός εξτρέμ και το χαφ τότε σίγουρα η ομάδα θα είναι πολύ καλύτερα. Για την ώρα μετά την πρώτη νίκη με τον Βόλο, απαιτείται και η συνέχεια με τον Παναιτωλικό. Να κερδίσει η ομάδα και περαιτέρω ηρεμία, αλλά και αισιοδοξία για καλύτερη συνέχεια. Αλλά αυτά θα τα πούμε στο επόμενο σημείωμα…

ΥΓ1 Ο κόσμος του Άρη για μία ακόμα φορά διέψευσε τα τρολ. Μαζική παρουσία παρά την απογοήτευση. Προφανώς οι 10.000+ είναι αριθμός μικρός για τον Άρη, αλλά ο κόσμος του δεν έχει τίποτα να αποδείξει και σε κανέναν. Με Παναιτωλικό θα δείτε ότι θα έχει στάνταρ συν 3000-4000. Αυτό που έγινε όμως στην 3 για μία ολόκληρη ώρα αφού τελείωσε το ματς ή τα 150-200 παιδάκια που ζητούσαν αυτόγραφα από τους παίκτες έξω από τα αποδυτήρια και καταρρίπτει την προπαγάνδα τρολ και αντιπάλων και δείχνουν τον δρόμο. Αρκεί βέβαια αυτό τον δρόμο να μην τον βαδίζει μόνος του ο κόσμος του Άρη, αλλά να βοηθάνε και οι της ομάδας με τα αποτελέσματα. Πάμε το Σάββατο για το δύο στα δύο…

ΥΓ2 Το πάθος του Φαμπιάνο, η τρέλα του Άλβαρο και στα δύο γκολ, ο πανηγυρισμός του Ράτσιτς, ακόμα και του…Μορόν είναι σημάδια θετικά. Πρέπει όμως να υπάρχει και η ανάλογη διάρκεια. Σε αυτό μπορούν να βοηθήσουν παιδιά σαν τον Γιαννιώτα ή τον Διούδη. To be continued…

ΥΓ3 Ο Ρέγες πέτυχε να αποχωρίσουν ουκ ολίγα βαρίδια. Πρέπει να το…τελειώσει με Σίστο, Ρόουζ (δεν έχουν καμία σχέση οι περιπτώσεις, αλλά πλέον ο Ρόουζ είναι ο πέμπτος στόπερ), αλλά και να βρει ενδεχομένως ομάδα να πάνε να παίξουν παιδιά όπως ο Ντούντου ίσως και ο Νίνγκ.

ΥΓ4 Είναι προτιμότερο να διορθώνεις ένα λάθος με το σωστό, από το να διατηρείς το λάθος για να μην παραδεχθείς ότι το έκανες…

ΥΓ5 Επειδή πολλοί μου στέλνετε και με ρωτάτε πότε έπαιξε στον Άρη, ο Βραζιλιάνος Ντα Κοστα που συγχωρέθηκε στην Σαντορίνη, θα σας πω ότι δεν έπαιξε ΠΟΤΕ. Ο άνθρωπος αγωνίστηκε μόνο σε ομάδες ερασιτεχνικές (και μισή χρονιά στον Θρασύβουλο). ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΟΤΕ ΠΑΙΚΤΗΣ ΤΟΥ ΑΡΗ και νομίζω ότι ούτε στον Πανιώνιο έπαιξε. Το πως διαδόθηκε αυτό είναι εύκολο να το βρει κανείς αν ψάξει την συμμετοχή του σε ταινία του Σειρηνάκη, αλλά δυστυχώς αποδεικνύει και το πώς…διαδίδεται στο διαδίκτυο κάτι ολοκληρωτικά αναληθές. Σε κάθε περίπτωση ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει…