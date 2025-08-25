Στην Λιβαδεικά θα διεξαχθεί το τελευταίο παιχνίδι του τριημέρου για την 1η αγωνιστική με τον Λεβαδειακό να υποδέχεται την Κηφισιά.

Με τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ να έχει αναβληθεί λόγω υποχρεώσεων των «πρασίνων» στα Play Offs του Europa League, η 1η αγωνιστική της Stoiximan Super League είχε 6 αγώνες. Ο τελευταίος είναι αυτός ανάμεσα στον Λεβαδειακό και την Κηφισιά (19:30 Novasports 2) με τον οποίο και θα ολοκληρωθεί η πρεμιέρα, έχοντας ξαναλέμε μια εκκρεμότητα, χωρίς να έχει οριστεί το Παναθηναϊκός – ΟΦΗ.

Να μπορέσει και φέτος να παίξει το όμορφο ποδόσφαιρο που έπαιζε και πέρσι

Ξεκινάμε με τους γηπεδούχους του Λεβαδειακού. Οι Βοιωτοί ήταν η ευχάριστη έκπληξη του περσινού πρωταθλήματος παίζοντας στο μεγαλύτερο διάστημα όμορφο ποδόσφαιρο. Αυτό θέλουν να κάνουν και φέτος και να μαζί να κάνουν και ένα βήμα παραπάνω στον βαθμολογικό πίνακα.

Στα αγωνιστικά, ο τεχνικός Νίκος Παπαδόπουλος δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα κι έχει πάρει και τον Λοντίγκιν στην αποστολή. Αναλυτικά σην 23μελή αποστολή που επέλεξε ο κόουτς βρίσκονται οι: Γκαραβέλης, Άνακερ, Λοντίγκιν, Λιάγκας, Χάνα, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κάτρης, Φίλων, Τσιμπόλα, Γκούμας, Κωστή, Τσόκαϊ, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Όζμπολτ, Πεντρόσο, Συμελίδης, Λαγιούς, Βέρμπιτς, Παλάσιος.

Να μην γίνει ασανσέρ

Όσον αφορά την Κηφισιά η ομάδα των Βορείων Προαστείων που επέστρεψε άμεσα στην Super League δεν θέλει φέτος να υποβιβαστεί και για να το αποφύγει θα πρέπει να παίρνει κάτι από ματς με ομάδες που έχουν τον ίδιο στόχο.

Στα αγωνιστικά, ο Βασίλης Ξενόπουλος που ήταν «ήρωας» στην πρόκριση επί της Αναγέννησης Καρδίτσας, με τρεις αποκρούσεις στη διαδικασία των πέναλτι, κάτι το οποίο πέτυχε έχοντας σοβαρό τραυματισμό. Ο Έλληνας κίπερ υπέστη κάταγμα στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού και θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση μετά τη διακοπή για τις εθνικές. Από την πλευρά του εκτός βρίσκεται και ο Λούκας Βιγιαφάνιες, ο οποίος ένιωσε σύσπαση στον δικέφαλο στο ματς με τους Καρδιτσιώτες και έγινε αναγκαστική αλλαγή, στον αντίποδα στην αποστολή βρίσκεται για πρώτη φορά ο νεοποκτηθέντας φορ Μούσιολικ.

Αναλυτικά την αποστολή της Κηφισιάς αποτελούν οι: Ρόμπερτς, Νικοπολίδης, Ραμίρες, Σιμόν, Χουχούμης, Μποτία, Πέτκοφ, Ου. Σόουζα, Πόκορνι, Σμπώκος, Πόμπο, Εμπό, Ντίας, Ρουμπέν, Εσκιβέλ, Κωνσταντακόπουλος, Αντόνισε, Τζίμας, Τεττέη, Γκ. Σόουζα, Παντελίδης, Μάναλης, Πατήρας, Μούσιολικ

Τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής

Παναθηναϊκός - ΟΦΗ (αναβολή, δεν έχει οριστεί η ημερομηνία)

Σάββατο 23 Αυγούστου

Άρης - Βόλος 2-0

Ολυμπιακός - Asteras Aktor 2-0

Παναιτωλικός - Ατρόμητος 0-2

Κυριακή 24 Αυγούστου

ΑΕΚ - Πανσερραϊκός 2-0

ΠΑΟΚ - ΑΕΛ Novibet 1-0

Δευτέρα 25 Αυγούστου

Λεβαδειακός - Κηφισιά 19:30

Η βαθμολογία

ΟΜ. ΓΚΟΛ ΒΑΘ.

1. Ατρόμητος 2-0 3

2. ΑΕΚ 2-0 3

-. Άρης 2-0 3

-. Ολυμπιακός 2-0 3

5. ΠΑΟΚ 1-0 3

6. Κηφισιά 0-0 0

-. Λεβαδειακός 0-0 0

-. ΟΦΗ 0-0 0

-. Παναθηναϊκός 0-0 0

10.ΑΕΛ Novibet 0-1 0

11. Asteras Aktor 0-2 0

-. Βόλος 0-2 0

-. Παναιτωλικός 0-2 0

-. Πανσερραϊκός 0-2 0

Η επόμενη αγωνιστική

Σάββατο 30 Αυγούστου

Βόλος - Ολυμπιακός 19:00

Πανσερραϊκός - ΟΦΗ 19:30

Άρης - Παναιτωλικός 21:00

ΑΕΛ Novibet - Κηφισιά 21:30

Κυριακή 31 Αυγούστου, 2025

ΑΕΚ - Asteras Aktor 20:00

ΠΑΟΚ - Ατρόμητος 21:00

Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός 22:00